Рейтинг@Mail.ru
В РАН рассказали, что защищает Землю от радиационного шторма - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
23:07 19.01.2026 (обновлено: 23:08 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/solntse-2068911167.html
В РАН рассказали, что защищает Землю от радиационного шторма
В РАН рассказали, что защищает Землю от радиационного шторма - РИА Новости, 19.01.2026
В РАН рассказали, что защищает Землю от радиационного шторма
Атмосфера Земли и магнитное поле защитят обитателей планеты от начавшегося радиационного шторма, но в работе спутников возможны перебои, сообщили в Лаборатории... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T23:07:00+03:00
2026-01-19T23:08:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
космос - риа наука
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:78:3186:1870_1920x0_80_0_0_dcaed16cdb34b8a37dc50c7d917c558a.jpg
https://ria.ru/20260113/ran-2067533018.html
https://ria.ru/20250703/solntse-2027004691.html
https://ria.ru/20260119/kosmos-2068906394.html
земля
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_6d9d94d5323cf35979263c04296e025c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, космос - риа наука, космос
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Космос - РИА Наука, Космос
В РАН рассказали, что защищает Землю от радиационного шторма

ИКИ РАН: магнитное поле и атмосфера блокируют энергичные частицы от Солнца

© Depositphotos.com / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Depositphotos.com / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Атмосфера Земли и магнитное поле защитят обитателей планеты от начавшегося радиационного шторма, но в работе спутников возможны перебои, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее в лаборатории сообщили, что радиационный шторм уровня S4 начался в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В РАН рассказали о прогнозе магнитных бурь на Земле на этой неделе
13 января, 10:23
«
"Энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия, уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключающих их проникновение к поверхности планеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии.
Попадание этих частиц на Землю привело бы к крайней опасности для биосферы, уточнили учёные.
Как отметили в лаборатории, при изготовлении электронных систем космических аппаратов используется специальная радиационно стойкая электроника, которая должна обеспечивать работоспособность спутников даже при текущих уровнях радиации. Однако она рассчитана на относительно непродолжительное время такого воздействия - несколько часов, в крайнем случае суток.
В целом же риску подвержены космонавты и астронавты, если бы они выходили в открытый космос, пассажиры и экипажи "высоколетающих летательных аппаратов на высоких широтах". У спутников возможны проблемы с запоминающими устройствами и помехи в системах получения изображений.
Новые выбросы гигантских протуберанцев произошли на Солнце - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Солнце выбросило два гигантских протуберанца
3 июля 2025, 17:32
Также вероятны перебои в радиосвязи на высоких частотах в полярных регионах и увеличение ошибок навигации в течение нескольких дней.
После произошедшей в воскресенье вспышки на Солнце, которая стала первой в 2026 году, достигшей максимального Х-класса, днем в понедельник поток солнечных протонов начал резко расти и достиг рекордных за десятилетие значений. Как подчеркнули тогда в лаборатории, на фоне общей низкой активности Солнца это событие трудно поддается объяснению и выглядит как результат исключительно редкого стечения обстоятельств.
Сейчас уровень протонов вырос почти до 40 тысяч единиц, это наибольшее значение в XXI веке.
Радиационный шторм в окрестностях Земли - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
У Земли происходит самый мощный за четверть века радиационный шторм
Вчера, 21:57
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеКосмос - РИА НаукаКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала