В РАН рассказали, что защищает Землю от радиационного шторма

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Атмосфера Земли и магнитное поле защитят обитателей планеты от начавшегося радиационного шторма, но в работе спутников возможны перебои, Атмосфера Земли и магнитное поле защитят обитателей планеты от начавшегося радиационного шторма, но в работе спутников возможны перебои, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ранее в лаборатории сообщили, что радиационный шторм уровня S4 начался в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла.

« "Энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия, уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключающих их проникновение к поверхности планеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии.

Попадание этих частиц на Землю привело бы к крайней опасности для биосферы, уточнили учёные.

Как отметили в лаборатории, при изготовлении электронных систем космических аппаратов используется специальная радиационно стойкая электроника, которая должна обеспечивать работоспособность спутников даже при текущих уровнях радиации. Однако она рассчитана на относительно непродолжительное время такого воздействия - несколько часов, в крайнем случае суток.

В целом же риску подвержены космонавты и астронавты, если бы они выходили в открытый космос, пассажиры и экипажи "высоколетающих летательных аппаратов на высоких широтах". У спутников возможны проблемы с запоминающими устройствами и помехи в системах получения изображений.

Также вероятны перебои в радиосвязи на высоких частотах в полярных регионах и увеличение ошибок навигации в течение нескольких дней.

После произошедшей в воскресенье вспышки на Солнце, которая стала первой в 2026 году, достигшей максимального Х-класса, днем в понедельник поток солнечных протонов начал резко расти и достиг рекордных за десятилетие значений. Как подчеркнули тогда в лаборатории, на фоне общей низкой активности Солнца это событие трудно поддается объяснению и выглядит как результат исключительно редкого стечения обстоятельств.