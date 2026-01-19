Рейтинг@Mail.ru
Быстрые протоны долетели до Земли после сильной вспышки на Солнце
Наука
Наука
 
16:50 19.01.2026
Быстрые протоны долетели до Земли после сильной вспышки на Солнце
Быстрые протоны долетели до Земли после сильной вспышки на Солнце
Быстрые протоны долетели до Земли после сильной вспышки класса Х на Солнце, их плотность выросла более чем в тысячу раз и примерно в 50 раз превышает опасное...
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
солнце
россия
земля
россия
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, солнце, россия
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Солнце, Россия
Быстрые протоны долетели до Земли после сильной вспышки на Солнце

ИКИ РАН: после вспышки на Солнце уровень протонов около Земли вырос в тысячу раз

Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Быстрые протоны долетели до Земли после сильной вспышки класса Х на Солнце, их плотность выросла более чем в тысячу раз и примерно в 50 раз превышает опасное для космических аппаратов значение, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. Как ожидают учёные, плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдёт до Земли в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.
"Плотность протонов с энергией выше 10 МэВ в окрестностях Земли возросла за последние сутки более чем в 1000 раз. "Красный уровень", начиная с которого отмечается опасное воздействие частиц высоких энергий на электронику космических аппаратов, превышен в настоящее время примерно в 50 раз и продолжает расти, что наблюдается только при прямом воздействии самых крупных солнечных вспышек на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что в прошлом году на сравнимые и большие значения этот параметр выходил всего два раза - 1 июня и 12 ноября. Причём оба раза он это предшествовало очень сильным ударам плазмы по Земле и магнитным бурям уровня выше G4.
