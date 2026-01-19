Быстрые протоны долетели до Земли после сильной вспышки на Солнце

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Быстрые протоны долетели до Земли после сильной вспышки класса Х на Солнце, их плотность выросла более чем в тысячу раз и примерно в 50 раз превышает опасное для космических аппаратов значение, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. Как ожидают учёные, плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдёт до Земли в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.
"Плотность протонов с энергией выше 10 МэВ в окрестностях Земли возросла за последние сутки более чем в 1000 раз. "Красный уровень", начиная с которого отмечается опасное воздействие частиц высоких энергий на электронику космических аппаратов, превышен в настоящее время примерно в 50 раз и продолжает расти, что наблюдается только при прямом воздействии самых крупных солнечных вспышек на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что в прошлом году на сравнимые и большие значения этот параметр выходил всего два раза - 1 июня и 12 ноября. Причём оба раза он это предшествовало очень сильным ударам плазмы по Земле и магнитным бурям уровня выше G4.