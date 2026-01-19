Быстрые протоны долетели до Земли после сильной вспышки на Солнце

«

"Плотность протонов с энергией выше 10 МэВ в окрестностях Земли возросла за последние сутки более чем в 1000 раз. "Красный уровень", начиная с которого отмечается опасное воздействие частиц высоких энергий на электронику космических аппаратов, превышен в настоящее время примерно в 50 раз и продолжает расти, что наблюдается только при прямом воздействии самых крупных солнечных вспышек на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.