На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 19.01.2026
15:10 19.01.2026
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка
Сильная вспышка произошла днём в понедельник на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 19.01.2026
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
На Солнце произошла сильная вспышка

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сильная вспышка произошла днём в понедельник на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Последняя вспышка произошла сегодня в 14:19 — уровень M1.20 (сильная)", - говорится в сообщении.
Также на сайте Лаборатории указано, что пока это единственная вспышка, произошедшая 19 января.
Накануне на Солнце произошла более мощная вспышка. Событие, которому был присвоен балл Х1.95, стало первой в 2026 году вспышкой максимального класса Х. Как ожидают учёные, плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдёт до Земли в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
