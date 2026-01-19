https://ria.ru/20260119/solntse-2068812101.html
На Солнце произошла сильная вспышка
Сильная вспышка произошла днём в понедельник на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 19.01.2026
На Солнце произошла вспышка уровня M1.20