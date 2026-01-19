https://ria.ru/20260119/sharipzyanov-2068771676.html
Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ
Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ
Вратарь нижнекамского "Нефтехимика" Ярослав Озолин, защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов и нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T13:02:00+03:00
2026-01-19T13:02:00+03:00
2026-01-19T13:38:00+03:00
хоккей
спорт
дамир шарипзянов
стефан да коста
трактор
нефтехимик
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010817051_0:194:2000:1319_1920x0_80_0_0_ff52c875ddbe6f40881364c83d5ad75b.jpg
https://ria.ru/20260117/khokkey-2068551053.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010817051_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_78d4192584feb6cd349cc1aae6c530bf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дамир шарипзянов, стефан да коста, трактор, нефтехимик, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Дамир Шарипзянов, Стефан Да Коста, Трактор, Нефтехимик, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ
Озолин, Шарипзянов и Да Коста признаны лучшими игроками недели в КХЛ
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вратарь нижнекамского "Нефтехимика" Ярослав Озолин, защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов и нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста признаны лучшими игроками 18-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Озолин одержал победы во всех трех матчах недели с коэффициентом надежности 0,33. Суммарно по его воротам нанесли 102 броска, из которых он отразил 99,02%. В играх против казанского "Ак Барса" и астанинского "Барыса" голкипер сыграл на ноль. Продолжительность сухой серии 25-летнего Озолина составила 213 минут и 34 секунды, что стало рекордом клуба и вторым результатом в сезоне после вратаря московского "Динамо" Максима Моторыгина (224 минуты и 56 секунд). Озолин признан лучшим вратарем во второй раз в карьере.
Шарипзянов признан лучшим защитником в 11-й раз. В трех матчах он набрал 7 очков (4 гола + 3 передачи). В игре против челябинского "Трактора" (5:2) россиянин во второй раз в карьере стал автором хет-трика. Также 29-летний хоккеист записал в свой актив четыре силовых приема, два блокированных броска, один отбор шайбы и два перехвата.
Француз Да Коста признан лучшим форвардом в четвертый раз. Он также отметился 7 баллами (4+3) в трех играх с показателем полезности "+8". В матче против "Трактора" (4:1) 36-летний форвард стал автором победного гола. В его активе также три силовых приема, один блокированный бросок, четыре отбора шайбы и два перехвата.
Лучшим новичком впервые признан 17-летний нападающий нижегородского "Торпедо" Глеб Пугачев, набравший 3 очка (2+1) в трех играх с показателем полезности "+4". Он стал автором победных шайб в матчах против ярославского "Локомотива" (3:0) и московского "Спартака" (1:0). Россиянин записал на свой счет семь силовых приемов, один блокированный бросок, один отбор шайбы и два перехвата.