Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вратарь нижнекамского "Нефтехимика" Ярослав Озолин, защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов и нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста признаны лучшими игроками 18-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.

Озолин одержал победы во всех трех матчах недели с коэффициентом надежности 0,33. Суммарно по его воротам нанесли 102 броска, из которых он отразил 99,02%. В играх против казанского "Ак Барса" и астанинского "Барыса" голкипер сыграл на ноль. Продолжительность сухой серии 25-летнего Озолина составила 213 минут и 34 секунды, что стало рекордом клуба и вторым результатом в сезоне после вратаря московского "Динамо" Максима Моторыгина (224 минуты и 56 секунд). Озолин признан лучшим вратарем во второй раз в карьере.

Шарипзянов признан лучшим защитником в 11-й раз. В трех матчах он набрал 7 очков (4 гола + 3 передачи). В игре против челябинского "Трактора" (5:2) россиянин во второй раз в карьере стал автором хет-трика. Также 29-летний хоккеист записал в свой актив четыре силовых приема, два блокированных броска, один отбор шайбы и два перехвата.

Француз Да Коста признан лучшим форвардом в четвертый раз. Он также отметился 7 баллами (4+3) в трех играх с показателем полезности "+8". В матче против "Трактора" (4:1) 36-летний форвард стал автором победного гола. В его активе также три силовых приема, один блокированный бросок, четыре отбора шайбы и два перехвата.