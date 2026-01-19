Рейтинг@Mail.ru
Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:02 19.01.2026 (обновлено: 13:38 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/sharipzyanov-2068771676.html
Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ
Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ
Вратарь нижнекамского "Нефтехимика" Ярослав Озолин, защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов и нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T13:02:00+03:00
2026-01-19T13:38:00+03:00
хоккей
спорт
дамир шарипзянов
стефан да коста
трактор
нефтехимик
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010817051_0:194:2000:1319_1920x0_80_0_0_ff52c875ddbe6f40881364c83d5ad75b.jpg
https://ria.ru/20260117/khokkey-2068551053.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010817051_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_78d4192584feb6cd349cc1aae6c530bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дамир шарипзянов, стефан да коста, трактор, нефтехимик, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Дамир Шарипзянов, Стефан Да Коста, Трактор, Нефтехимик, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Озолин, Шарипзянов и Да Коста признаны лучшими игроками недели в КХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Авангард"Хоккеисты "Авангарда" Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов
Хоккеисты Авангарда Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Авангард"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вратарь нижнекамского "Нефтехимика" Ярослав Озолин, защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов и нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста признаны лучшими игроками 18-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Озолин одержал победы во всех трех матчах недели с коэффициентом надежности 0,33. Суммарно по его воротам нанесли 102 броска, из которых он отразил 99,02%. В играх против казанского "Ак Барса" и астанинского "Барыса" голкипер сыграл на ноль. Продолжительность сухой серии 25-летнего Озолина составила 213 минут и 34 секунды, что стало рекордом клуба и вторым результатом в сезоне после вратаря московского "Динамо" Максима Моторыгина (224 минуты и 56 секунд). Озолин признан лучшим вратарем во второй раз в карьере.
Шарипзянов признан лучшим защитником в 11-й раз. В трех матчах он набрал 7 очков (4 гола + 3 передачи). В игре против челябинского "Трактора" (5:2) россиянин во второй раз в карьере стал автором хет-трика. Также 29-летний хоккеист записал в свой актив четыре силовых приема, два блокированных броска, один отбор шайбы и два перехвата.
Француз Да Коста признан лучшим форвардом в четвертый раз. Он также отметился 7 баллами (4+3) в трех играх с показателем полезности "+8". В матче против "Трактора" (4:1) 36-летний форвард стал автором победного гола. В его активе также три силовых приема, один блокированный бросок, четыре отбора шайбы и два перехвата.
Лучшим новичком впервые признан 17-летний нападающий нижегородского "Торпедо" Глеб Пугачев, набравший 3 очка (2+1) в трех играх с показателем полезности "+4". Он стал автором победных шайб в матчах против ярославского "Локомотива" (3:0) и московского "Спартака" (1:0). Россиянин записал на свой счет семь силовых приемов, один блокированный бросок, один отбор шайбы и два перехвата.
Новый главный тренер клуба КХЛ Шанхайские драконы Митч Лав - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Уволенный из "Вашингтона" тренер возглавил "Шанхайских драконов" в КХЛ
17 января, 22:12
 
ХоккейСпортДамир ШарипзяновСтефан Да КостаТракторНефтехимикАвангардКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала