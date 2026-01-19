Рейтинг@Mail.ru
09:48 19.01.2026 (обновлено: 11:07 19.01.2026)
Россиянин получил 13 лет за шпионаж в пользу Швеции
Россиянин, сотрудничавший со спецслужбами Швеции, которые стремились получить данные об используемых на СВО вооружении и технике, осужден за государственную...
россия, финляндия, швеция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Финляндия, Швеция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россиянин, сотрудничавший со спецслужбами Швеции, которые стремились получить данные об используемых на СВО вооружении и технике, осужден за государственную измену на 13 лет, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.
"Вторым апелляционным судом общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга оставлен без изменений обвинительный приговор, вынесенный Ленинградским областным судом гражданину РФ Взводнову М.Н., 1965 года рождения, осужденному за государственную измену в форме шпионажа. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 250 тысяч рублей и ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении.
ФСБ установила, что Взводнов, имеющий вид на жительство в Финляндии, состоял в шпионской связи с и выполнял задания от представителей Службы разведки и безопасности Швеции (MUST) по сбору на территории России сведений военно-технического характера. "Представители шведских спецслужб, действуя, в том числе в интересах Украины, предпринимали попытки получить информацию, содержащую государственную тайну, о вооружении и технике, используемой Вооруженными силами Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции", - отмечается в релизе.
По указанию шведских кураторов фигурант ездил из Финляндии в Россию, где собирал сведения, которые хранил в своем загородном доме для передачи представителям иностранной разведки. Передача информации должна была производиться в заранее оговоренное время бесконтактным способом через тайниковые закладки.
"В 2023 году Взводнов задержан с поличным при проведении очередной тайниковой операции. На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным управлением ФСБ России было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Собрана совокупность доказательств, изобличающих виновность фигуранта. Приговор вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе ФСБ России.
Экс-сотрудника МИД приговорили к 12 годам за госизмену
Россия Финляндия Швеция Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
