Путин обсудил с Совбезом безопасность и формирование многополярного мира
Владимир Путин провел заседание Совбеза по актуальным вопросам безопасности. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:00:00+03:00
россия
Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Обсуждался в том числе вопрос об участии России в строительстве многополярного мира.
россия, владимир путин, заседание совбеза рф, безопасность, сергей лавров, совет безопасности рф, многополярность, новый миропорядок
