Путин обсудил с Совбезом безопасность и формирование многополярного мира - РИА Новости, 19.01.2026
14:00 19.01.2026 (обновлено: 15:23 19.01.2026)
Путин обсудил с Совбезом безопасность и формирование многополярного мира
Путин обсудил с Совбезом безопасность и формирование многополярного мира - РИА Новости, 19.01.2026
Путин обсудил с Совбезом безопасность и формирование многополярного мира
Владимир Путин провел заседание Совбеза по актуальным вопросам безопасности. РИА Новости, 19.01.2026
Путин обсудил с Совбезом безопасность и формирование многополярного мира

Путин обсудил с членами СБ актуальные вопросы безопасности и многополярный мир

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел заседание Совбеза по актуальным вопросам безопасности.
"У нас сегодня два вопроса. Один касается текущих вопросов в сфере безопасности", — сказал он на оперативном совещании.
Также глава государства затронул тему участия России в строительстве многополярного мира. Свои соображения на этот счет представил глава МИД Сергей Лавров.
Совещание стало первым в новом году, предыдущее прошло 26 декабря. В этот раз в нем приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Путин в Кремле принимает верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин рассказал о ключевых целях внешней политики России
15 января, 16:22
 
РоссияВладимир ПутинЗаседание Совбеза РФБезопасностьСергей ЛавровСовет Безопасности РФмногополярностьновый миропорядок
 
 
