Путин окунулся в прорубь на Крещение
Религия
Религия
 
12:39 19.01.2026 (обновлено: 16:17 19.01.2026)
Путин окунулся в прорубь на Крещение
Путин окунулся в прорубь на Крещение
Владимир Путин встретил Крещение Господне, поучаствовав в традиционном обряде купания в проруби, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2026
Путин окунулся в прорубь на Крещение

Путин традиционно окунулся в прорубь на Крещение Господне

Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях
Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Путин встретил Крещение Господне, поучаствовав в традиционном обряде купания в проруби, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Конечно, Крещение для него, как и для всех православных, которые работают в Кремле, — это большой праздник. И, конечно, вот этот обряд, это таинство многие соблюдают. Есть те, кто не соблюдает. И это, будучи таинством, конечно, очень персональный вопрос", — сказал он.
Празднование Крещения в России
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В сочельник после литургии в храмах и водоемах совершается великое освящение воды.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На фото: священнослужители совершают чин освящения воды во время крещенских купаний на Дворцовом пруду у храма Живоначальной Троицы в Останкино.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Широко распространен обычай трижды окунаться в прорубь с крестным знамением.

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Вода эта называется агиасмой, или крещенской. Освященную воду в храмах раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: епископ Русской православной церкви на покое Иаков на территории подворья Троице-Сергиевой лавры "Гремячий ключ" в Московской области.

© AP Photo

Как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: женщина во время крещенских купаний в Воскресенском Новоиерусалимском ставропигиальном монастыре на реке Истре в Московской области.

Патриарх Кирилл после литургии в Богоявленском кафедральном соборе Москвы назвал Путина православным вождем в крещенской проповеди.
Крещение Господне, или Богоявление, в Русской православной церкви встречают 19 января. Богослужебный суточный круг начинается накануне, поэтому отмечать праздник верующие начинают вечером накануне, в Крещенский сочельник.
Великое водоосвящение происходит в храмах 18 и 19 января. Святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает при болезнях, к ней относятся как к святыне — пьют натощак и с молитвой. Также существует традиция освящать водоемы.
Лукашенко окунулся в крещенскую купель
Лукашенко окунулся в крещенскую купель
