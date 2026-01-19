Рейтинг@Mail.ru
Празднование Крещения в России - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 19.01.2026 (обновлено: 15:01 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/kreschenie-2068702657.html
Празднование Крещения в России
Празднование Крещения в России - РИА Новости, 19.01.2026
Празднование Крещения в России
РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:17:00+03:00
2026-01-19T15:01:00+03:00
фото
россия
московская область (подмосковье)
истра
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русская православная церковь
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068699176_48:472:2683:1954_1920x0_80_0_0_cfe32bfd15175e3e67f451f83464281d.jpg
россия
московская область (подмосковье)
истра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068699176_104:97:2705:2048_1920x0_80_0_0_0d65668ef8740ba4ceea2155c0db48a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, россия, московская область (подмосковье), истра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русская православная церковь, крещение господне
Фото, Россия, Московская область (Подмосковье), Истра, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Русская православная церковь, Крещение Господне

Празднование Крещения в России

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

Крещенские купания на Дворцовом пруду у храма Живоначальной Троицы в Останкино

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В сочельник после литургии в храмах и водоемах совершается великое освящение воды.

Крестный ход в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области

В сочельник после литургии в храмах и водоемах совершается великое освящение воды.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

Освящение купели на реке Обь в микрорайоне Затон в Новосибирске в праздник Крещения Господня

Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На фото: священнослужители совершают чин освящения воды во время крещенских купаний на Дворцовом пруду у храма Живоначальной Троицы в Останкино.

Священнослужители совершают чин освящения воды во время Крещенских купаний на Дворцовом пруду у Храма Живоначальной Троицы в Останкине

На фото: священнослужители совершают чин освящения воды во время крещенских купаний на Дворцовом пруду у храма Живоначальной Троицы в Останкино.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Широко распространен обычай трижды окунаться в прорубь с крестным знамением.

Люди около купели, где проходят крещенские купания, на реке Обь в Новосибирске

Широко распространен обычай трижды окунаться в прорубь с крестным знамением.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Вода эта называется агиасмой, или крещенской. Освященную воду в храмах раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.

Крещенские купания в 32-градусный мороз в Красноярске

Вода эта называется агиасмой, или крещенской. Освященную воду в храмах раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: епископ Русской православной церкви на покое Иаков на территории подворья Троице-Сергиевой лавры "Гремячий ключ" в Московской области.

Епископ Русской православной церкви на покое Иаков на территории подворья Троице-Сергиевой Лавры Гремячий ключ в Московской области

На фото: епископ Русской православной церкви на покое Иаков на территории подворья Троице-Сергиевой лавры "Гремячий ключ" в Московской области.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 10
© AP Photo

Как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.

Крещенские купания недалеко от Ачаирского женского монастыря в городе Омск

Как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.

© AP Photo
8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

Военнослужащие во время крещенских купаний в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области

Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: женщина во время крещенских купаний в Воскресенском Новоиерусалимском ставропигиальном монастыре на реке Истре в Московской области.

Женщина во время крещенских купаний в Воскресенском Новоиерусалимском ставропигиальном монастыре на реке Истра в Московской области

На фото: женщина во время крещенских купаний в Воскресенском Новоиерусалимском ставропигиальном монастыре на реке Истре в Московской области.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ФотоРоссияМосковская область (Подмосковье)ИстраМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русская православная церковьКрещение Господне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала