Празднование Крещения в России

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.
В сочельник после литургии в храмах и водоемах совершается великое освящение воды.
Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.
На фото: священнослужители совершают чин освящения воды во время крещенских купаний на Дворцовом пруду у храма Живоначальной Троицы в Останкино.
Широко распространен обычай трижды окунаться в прорубь с крестным знамением.
Вода эта называется агиасмой, или крещенской. Освященную воду в храмах раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.
На фото: епископ Русской православной церкви на покое Иаков на территории подворья Троице-Сергиевой лавры "Гремячий ключ" в Московской области.
Как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.
Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.
На фото: женщина во время крещенских купаний в Воскресенском Новоиерусалимском ставропигиальном монастыре на реке Истре в Московской области.
