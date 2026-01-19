Рейтинг@Mail.ru
Назван регион России с самым низким уровнем преступности - РИА Новости, 19.01.2026
00:07 19.01.2026 (обновлено: 05:49 19.01.2026)
Назван регион России с самым низким уровнем преступности
Назван регион России с самым низким уровнем преступности - РИА Новости, 19.01.2026
Назван регион России с самым низким уровнем преступности
Наиболее низкий уровень преступности в России по итогам 2025 года был зафиксирован в Чечне и Ингушетии, замыкает список Карелия и Забайкальский край,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T00:07:00+03:00
2026-01-19T05:49:00+03:00
россия
республика ингушетия
забайкальский край
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
республика ингушетия
забайкальский край
россия, республика ингушетия, забайкальский край, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Назван регион России с самым низким уровнем преступности

Самый низкий уровень преступности среди регионов зафиксирован в Чечне

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Наиболее низкий уровень преступности в России по итогам 2025 года был зафиксирован в Чечне и Ингушетии, замыкает список Карелия и Забайкальский край, свидетельствует исследование РИА Новости.

Анализ данных

Рейтинг регионов по преступности
Рейтинг российских регионов по преступности
00:00
Как показывает статистика, в России, по данным МВД, в 2025 году было зарегистрировано 1 771 174 преступлений, что на 7,3% меньше, чем за 2024 год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 80 регионах, а в 66 регионах реже совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. Как показал анализ, уровень преступности и его динамика в регионах отличается довольно существенно.
Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили очередной рейтинг регионов по преступности на основе данных МВД и Росстата. Он строился путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2025 году на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Лидирует в рейтинге со значительным отрывом, как и ранее, Чечня, где в 2025 году было зарегистрировано всего 16 преступлений на 10 тысяч жителей при общероссийском уровне в 121 преступление. Республика занимает также лидирующую позицию в рейтинге и по количеству тяжких и особо тяжких преступлений.
Вторую и третью строчку рейтинга, как и в 2024 году, занимают Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей) и Дагестан (42 преступления). Ниже общероссийского уровень регистрируемой преступности в 2025 году отмечен в 39 регионах.
Самый высокий уровень преступности, как и в прошлом году отмечен в Карелии, где было зарегистрировано 183 преступления на 10 тысяч жителей. В замыкающей тройке также Забайкальский край и Республика Алтай, где в 2025 году было зарегистрировано 181 и 177 преступлений на 10 тысяч жителей соответственно. При этом эксперты отмечают, что во всех этих трех регионах число преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Тяжкие преступления

Если говорить о зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлениях, то по данному показателю лидером рейтинга, как было сказано выше, также является Чечня с результатом пять преступлений на 10 тысяч жителей, что более чем в восемь раз ниже общероссийского уровня. За ней следуют Ингушетия и Дагестан.
В целом по стране в 2025 году было зарегистрировано 627,9 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, или 43 на 10 тысяч жителей. При наличии тенденции снижения общего количества зарегистрированных преступлений, динамика по тяжким и особо тяжким преступлениям, как и годом ранее негативная — их количество выросло.
Последние места в рейтинге по числу тяжких и особо тяжких преступлений занимают Камчатский край, Забайкальский край и Магаданская область, где зарегистрировано 64, 62 и 59 преступлений на 10 тысяч населения соответственно. И если в Магаданской области число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось, то в Забайкальском крае и Камчатском крае наблюдался существенный рост.
Результаты исследования выявили четкую зависимость между уровнем преступности и приверженности населения здоровому образу жизни, это показывает и корреляция рейтинга регионов по приверженности ЗОЖ и уровня зарегистрированной в регионах преступности. То есть, чем больше население привержено ЗОЖ, тем меньше преступлений совершается в регионе.

Динамика уровня преступности

В 2025 году число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом в 80 регионах, из которых в 43 более чем на 10%. Для сравнения, в 2024 году положительную динамику по числу преступлений показали 57 регионов. Наибольшее снижение преступности наблюдалось в Мордовии (-28,7%), Пензенской области (-23,3%) и Ненецком автономном округе (-23,3%).
Вырос уровень зарегистрированной преступности в пяти регионах: в Ярославской области, Ингушетии, Тюменской области, Туве и Республике Саха (Якутия).
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, доля которых в общем количестве зарегистрированных преступлений занимает 35%, в целом по стране выросло по сравнению с 2024 годом на 1,7%. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось в 66 регионах. Наиболее существенное, на 33.9%, снижение зафиксировано в Чукотском автономном округе.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
РоссияРеспублика ИнгушетияЗабайкальский крайФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
