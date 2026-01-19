Назван регион России с самым низким уровнем преступности

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Наиболее низкий уровень преступности в России по итогам 2025 года был зафиксирован в Чечне и Ингушетии, замыкает список Карелия и Забайкальский край, свидетельствует исследование РИА Новости.

Анализ данных

Как показывает статистика, в России , по данным МВД, в 2025 году было зарегистрировано 1 771 174 преступлений, что на 7,3% меньше, чем за 2024 год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 80 регионах, а в 66 регионах реже совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. Как показал анализ, уровень преступности и его динамика в регионах отличается довольно существенно.

Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили очередной рейтинг регионов по преступности на основе данных МВД и Росстата . Он строился путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2025 году на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Лидирует в рейтинге со значительным отрывом, как и ранее, Чечня, где в 2025 году было зарегистрировано всего 16 преступлений на 10 тысяч жителей при общероссийском уровне в 121 преступление. Республика занимает также лидирующую позицию в рейтинге и по количеству тяжких и особо тяжких преступлений.

Вторую и третью строчку рейтинга, как и в 2024 году, занимают Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей) и Дагестан (42 преступления). Ниже общероссийского уровень регистрируемой преступности в 2025 году отмечен в 39 регионах.

Самый высокий уровень преступности, как и в прошлом году отмечен в Карелии , где было зарегистрировано 183 преступления на 10 тысяч жителей. В замыкающей тройке также Забайкальский край Республика Алтай , где в 2025 году было зарегистрировано 181 и 177 преступлений на 10 тысяч жителей соответственно. При этом эксперты отмечают, что во всех этих трех регионах число преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Тяжкие преступления

Если говорить о зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлениях, то по данному показателю лидером рейтинга, как было сказано выше, также является Чечня с результатом пять преступлений на 10 тысяч жителей, что более чем в восемь раз ниже общероссийского уровня. За ней следуют Ингушетия и Дагестан.

В целом по стране в 2025 году было зарегистрировано 627,9 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, или 43 на 10 тысяч жителей. При наличии тенденции снижения общего количества зарегистрированных преступлений, динамика по тяжким и особо тяжким преступлениям, как и годом ранее негативная — их количество выросло.

Последние места в рейтинге по числу тяжких и особо тяжких преступлений занимают Камчатский край , Забайкальский край и Магаданская область , где зарегистрировано 64, 62 и 59 преступлений на 10 тысяч населения соответственно. И если в Магаданской области число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось, то в Забайкальском крае и Камчатском крае наблюдался существенный рост.

Результаты исследования выявили четкую зависимость между уровнем преступности и приверженности населения здоровому образу жизни, это показывает и корреляция рейтинга регионов по приверженности ЗОЖ и уровня зарегистрированной в регионах преступности. То есть, чем больше население привержено ЗОЖ, тем меньше преступлений совершается в регионе.

Динамика уровня преступности

В 2025 году число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом в 80 регионах, из которых в 43 более чем на 10%. Для сравнения, в 2024 году положительную динамику по числу преступлений показали 57 регионов. Наибольшее снижение преступности наблюдалось в Мордовии (-28,7%), Пензенской области (-23,3%) и Ненецком автономном округе (-23,3%).

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, доля которых в общем количестве зарегистрированных преступлений занимает 35%, в целом по стране выросло по сравнению с 2024 годом на 1,7%. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось в 66 регионах. Наиболее существенное, на 33.9%, снижение зафиксировано в Чукотском автономном округе