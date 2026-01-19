Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39
09:27 19.01.2026 (обновлено: 10:22 19.01.2026)
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39
Сход скоростных поездов в Испании, есть погибшие
Глава минтранса страны назвал аварию крайне странной, так как участок дороги был прямым, его обновили в мае прошлого года, а поезду было около четырех лет. Кадры с места аварии публикуют в соцсетях.
2026-01-19T09:27
true
PT2M16S
Авария с участием двух поездов в испанской провинции Кордова
Два скоростных поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова, в результате инцидента двое погибли. В соцсетях расходятся кадры, предположительно, с места аварии.
2026-01-19T09:27
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068695955_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6d5cbb4018c77440f3a856ce8edd6ab6.jpg
1920
1920
true
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39

Число погибших при сходе с рельсов скоростных поездов в Испании выросло до 39

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Число жертв столкновения скоростных поездов в Испании достигло 39, передает радиостанция COPE.
"Число погибших возросло до 39", — говорится в сообщении.
По данным агентства Europa Press со ссылкой на источники в МВД Испании, пострадали 152 человека, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии, 24 — в тяжелом.
Авария случилась около 19:40 (21:40 мск) 18 января в населенном пункте Адамус в провинции Кордова. Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.
На месте продолжают работать экстренные службы.
Столкновение двух скоростных поездов в Испании
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
© REUTERS / Alex Gallegos

По последним данным, погибли 39 человек.

Пострадавшие в результате крушения поездов в больнице в населенном пункте Адамус, Испания

По последним данным, погибли 39 человек.

© REUTERS / Alex Gallegos
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
© REUTERS / Leonardo Benassatto

Общее число раненых выросло до 152.

Экстренные службы работают на месте схода двух поездов с рельсов в провинции Кордова, Испания

Общее число раненых выросло до 152.

© REUTERS / Leonardo Benassatto
© REUTERS / Stringer

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

Пострадавших в результате крушения поездов доставляют в больницу Касета в городе Адамус в Испании

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Alex Gallegos

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

Пострадавшие в результате крушения поездов в населенном пункте Адамус, Испания

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

© REUTERS / Alex Gallegos
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
© REUTERS / Stringer

На месте продолжают работать экстренные службы.

Обстановка у больницы, куда доставили пострадавших в результате крушения поездов в населенном пункте Адамус, Испания

На месте продолжают работать экстренные службы.

© REUTERS / Stringer
