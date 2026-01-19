https://ria.ru/20260119/pochka-2068788015.html
Трансплантация почки стала бесплатной в России
Трансплантация почки стала бесплатной в России - РИА Новости, 19.01.2026
Трансплантация почки стала бесплатной в России
Трансплантация почки стала предоставляться бесплатно по полису ОМС с 2026 года, сообщил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов... РИА Новости, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Трансплантация почки стала предоставляться бесплатно по полису ОМС с 2026 года, сообщил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в понедельник прошла пресс-конференция Готье
.
"С 2026 года трансплантация почки является частью базовой программы госгарантий, она вошла в ОМС. Таким образом, регион, который практикует трансплантацию почки и у которого есть определенный контингент пациентов, нуждающихся в этом лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было до этого, потому что трансплантация почки включалась госзадание и было достаточно ограниченно по возможностям региона", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями.