Росархив в этом году опубликует переписку Сталина с Мао Цзэдуном

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Переписка советского лидера Иосифа Сталина и председателя ЦК Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна будет впервые опубликована в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
"Чем сильнее становится Россия, чем тверже стоит на ногах, тем больше к нам обращаются. Тесные контакты установлены с ближайшими нашими коллегами по СНГ (например, с Белоруссией, Казахстаном). С архивистами Китая реализуем большой проект на самом высоком уровне. Это переписка Сталина и Мао Цзэдуна. В этом году планируем издать сборник этих документов, и впервые там многие вещи будут опубликованы", - сказал Артизов.
По его словам, контакты российских архивистов с иностранными коллегами продолжаются. "Но я бы покривил душой, если бы сказал, что ничего не изменилось сначала после 2014 года и возвращения Крыма, а потом уже после 2022 года и специальной военной операции. Сегодня есть государства дружественные и недружественные. С первыми отношения у нас активно развиваются", - пояснил глава Росархива.
Например, с Вьетнамом, Индией есть сотрудничество, заключили меморандум с Саудовской Аравией, Алжир хочет взаимодействовать, добавил он. "Из стран Европейского Союза контакты поддерживает Венгрия", - добавил Артизов.
