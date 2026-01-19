Рейтинг@Mail.ru
Росархив в этом году опубликует переписку Сталина с Мао Цзэдуном
02:56 19.01.2026
Росархив в этом году опубликует переписку Сталина с Мао Цзэдуном
Переписка советского лидера Иосифа Сталина и председателя ЦК Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна будет впервые опубликована в этом году, заявил в интервью РИА Новости, 19.01.2026
Подписание Договора между СССР и КНР 14 февраля 1950 г. в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Переписка советского лидера Иосифа Сталина и председателя ЦК Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна будет впервые опубликована в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
"Чем сильнее становится Россия, чем тверже стоит на ногах, тем больше к нам обращаются. Тесные контакты установлены с ближайшими нашими коллегами по СНГ (например, с Белоруссией, Казахстаном). С архивистами Китая реализуем большой проект на самом высоком уровне. Это переписка Сталина и Мао Цзэдуна. В этом году планируем издать сборник этих документов, и впервые там многие вещи будут опубликованы", - сказал Артизов.
По его словам, контакты российских архивистов с иностранными коллегами продолжаются. "Но я бы покривил душой, если бы сказал, что ничего не изменилось сначала после 2014 года и возвращения Крыма, а потом уже после 2022 года и специальной военной операции. Сегодня есть государства дружественные и недружественные. С первыми отношения у нас активно развиваются", - пояснил глава Росархива.
Например, с Вьетнамом, Индией есть сотрудничество, заключили меморандум с Саудовской Аравией, Алжир хочет взаимодействовать, добавил он. "Из стран Европейского Союза контакты поддерживает Венгрия", - добавил Артизов.
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
17 января, 07:45
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
