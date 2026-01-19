Росархив в этом году опубликует переписку Сталина с Мао Цзэдуном

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Переписка советского лидера Иосифа Сталина и председателя ЦК Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна будет впервые опубликована в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.