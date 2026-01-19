Рейтинг@Mail.ru
"Газпром нефть" и венгерская MOL согласовали основы сделки по NIS
16:44 19.01.2026 (обновлено: 17:01 19.01.2026)
"Газпром нефть" и венгерская MOL согласовали основы сделки по NIS
"Газпром нефть" и венгерская MOL согласовали основы сделки по NIS
Российские владельцы контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и венгерская нефтегазовая компания MOL согласовали основные... РИА Новости, 19.01.2026
сербия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, экономика, сша, санкт-петербург, газпром, нефтяная индустрия сербии, санкции в отношении россии
© Фото : NISОфис компании NIS в Белграде
© Фото : NIS
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 янв - РИА Новости. Российские владельцы контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и венгерская нефтегазовая компания MOL согласовали основные положения будущего договора о продаже, при этом Сербия увеличит свою долю на 5%, сообщила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
"MOL и "Газпром нефть" договорились об основных положениях будущего договора купли-продажи, что было требованием американской администрации, и это (материалы по сделке - ред.) будет направлены США... Что также важно, Сербия смогла в этих переговорах улучшить свою позицию относительно 2008 года, когда мы оказались с менее 30%, и нашу долю увеличиваем на 5%", - заявила глава минэнерго Сербии, видеозаявление которой разместила пресс-служба министерства.
Нефтеперерабатывающий завод "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США возобновил переработку нефти, первые партии нефтепродуктов ожидаются 27 января.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Завод NIS возобновил переработку нефти
18 января, 13:32
 
