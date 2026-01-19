Рейтинг@Mail.ru
Ученые считают, что ИИ станет ключевым инструментом освоения Арктики - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/nauka-2068347427.html
Ученые считают, что ИИ станет ключевым инструментом освоения Арктики
Ученые считают, что ИИ станет ключевым инструментом освоения Арктики - РИА Новости, 19.01.2026
Ученые считают, что ИИ станет ключевым инструментом освоения Арктики
Искусственный интеллект в Арктике к 2030 году перейдет от стадии точечных экспериментов к масштабируемым промышленным решениям. Такой прогноз дал профессор... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:00:00+03:00
2026-01-19T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
арктика
санкт-петербург
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
геология
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068353280_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_4c9cbfb5e2c868cbc522373690443fea.jpg
https://ria.ru/20250310/nauka-2003604307.html
https://ria.ru/20241206/nauka-1987495381.html
арктика
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068353280_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ddb4c26cd23298d1154c99645a76270c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, арктика, санкт-петербург, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, геология, искусственный интеллект (ии), ии, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Арктика, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, геология, Искусственный интеллект (ИИ), ИИ, Россия
Ученые считают, что ИИ станет ключевым инструментом освоения Арктики

РИА Новости: профессор СПбПУ дал прогноз о развитии "цифровой Арктики"

© Getty Images / mikkelwilliamИИ
ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Getty Images / mikkelwilliam
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Искусственный интеллект в Арктике к 2030 году перейдет от стадии точечных экспериментов к масштабируемым промышленным решениям. Такой прогноз дал профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), председатель Экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.
В беседе с корреспондентом РИА Новости он высказал мнение, что из-за суровых условий, дефицита людей и дороговизны логистики, ИИ станет ключевым инструментом освоения региона. По его словам, значительная часть ледоколов и грузовых судов будет оснащена системами "автономного принятия решений".
Поселок Эгвекинот на Чукотке - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Ученые придумали, как решить проблему полярной ночи
10 марта 2025, 07:00
"Полностью беспилотные суда будут составлять около 10–15% флота, но ИИ-помощники будут стоять на 90% всех новых судов", — отметил он. По прогнозам ученого, к этому же времени анализ сейсмических данных с помощью нейросетей ускорится в десятки раз; ИИ будет обрабатывать до 80% всего объема первичных геофизических данных.
"Освоение Арктики перестало быть простым в технологическом отношении: процесс требует от науки и производства создания целого ряда принципиально новых технических средств, а технологии освоения по своей сложности сопоставимы с технологиями освоения космоса и нанотехнологиями", — добавил эксперт.
Образец полученного сорбента для нефти - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Сибири создали "съедобную губку" для очистки Арктики от разливов нефти
6 декабря 2024, 05:00
При этом он обратил особое внимание на то, что многие энергетические корпорации взяли курс на цифровизацию своей деятельности: создаются цифровые двойники, используется 3D-печать, реализуются методы когнитивной геологоразведки (геологические решения принимаются на основе цифровой интерпретации множества получаемых данных), а на месторождениях работают беспилотные летательные аппараты, роботизированные буровые установки и подводные комплексы, обеспечивающие добычу.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаАрктикаСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогогеологияИскусственный интеллект (ИИ)ИИРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала