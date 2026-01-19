https://ria.ru/20260119/nauka-2068347427.html
Ученые считают, что ИИ станет ключевым инструментом освоения Арктики
Ученые считают, что ИИ станет ключевым инструментом освоения Арктики
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Искусственный интеллект в Арктике к 2030 году перейдет от стадии точечных экспериментов к масштабируемым промышленным решениям. Такой прогноз дал профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ
), председатель Экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.
В беседе с корреспондентом РИА Новости он высказал мнение, что из-за суровых условий, дефицита людей и дороговизны логистики, ИИ станет ключевым инструментом освоения региона. По его словам, значительная часть ледоколов и грузовых судов будет оснащена системами "автономного принятия решений".
"Полностью беспилотные суда будут составлять около 10–15% флота, но ИИ-помощники будут стоять на 90% всех новых судов", — отметил он. По прогнозам ученого, к этому же времени анализ сейсмических данных с помощью нейросетей ускорится в десятки раз; ИИ будет обрабатывать до 80% всего объема первичных геофизических данных.
"Освоение Арктики перестало быть простым в технологическом отношении: процесс требует от науки и производства создания целого ряда принципиально новых технических средств, а технологии освоения по своей сложности сопоставимы с технологиями освоения космоса и нанотехнологиями", — добавил эксперт.
При этом он обратил особое внимание на то, что многие энергетические корпорации взяли курс на цифровизацию своей деятельности: создаются цифровые двойники, используется 3D-печать, реализуются методы когнитивной геологоразведки (геологические решения принимаются на основе цифровой интерпретации множества получаемых данных), а на месторождениях работают беспилотные летательные аппараты, роботизированные буровые установки и подводные комплексы, обеспечивающие добычу.