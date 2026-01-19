https://ria.ru/20260119/msp-2068896873.html
Число МСП в России обновило исторический максимум
Число МСП в России обновило исторический максимум - РИА Новости, 19.01.2026
Число МСП в России обновило исторический максимум
Число предприятий малого и среднего бизнеса в России обновило исторический максимум и превысило 6,8 миллиона, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T20:29:00+03:00
2026-01-19T20:29:00+03:00
2026-01-19T20:57:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068899845_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0329f98d2fbe9d6abacce9c113e56919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068899845_529:0:3260:2048_1920x0_80_0_0_a2df4e9a40031d2501cfd9bcb74b3c0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости
Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Число МСП в России обновило исторический максимум
Число предприятий МСП в России превысило 6,8 миллиона
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число предприятий малого и среднего бизнеса в России обновило исторический максимум и превысило 6,8 миллиона, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономразвития.
«
"По обновленным данным Единого реестра субъектов МСП, по состоянию на начало января 2026 года в стране насчитывается 6 миллионов 835 тысяч малых и средних предприятий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 247 тысяч единиц (4%), и на 488 тысяч единиц (8%) - в цифрах 2024 года", - говорится в сообщении.
"Сегодня МСП являются одним из ключевых элементов экономики, а их количество растет. В частности, если сравнивать с июлем прошлого года, когда произошло обновление реестра, количество субъектов МСП составляло 6,39 миллиона единиц. За полгода эта цифра увеличилась почти на полмиллиона. Это, в свою очередь, говорит о стабильной динамике роста сектора", - отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, которую цитирует пресс-служба министерства.
Там также указали, что в ряде регионов малый и средний бизнес обеспечивает более половины занятых в экономике, например, в Калмыкии
- 65,5%, Москве
- 63,9%, Санкт-Петербурге
- 63,6%, Новосибирской (53,8%) и Тюменской областях
(50,2%).
Территориями с наибольшим количеством зарегистрированных МСП по итогам 2025 года являются Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа.