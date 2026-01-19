Число МСП в России обновило исторический максимум

«

"По обновленным данным Единого реестра субъектов МСП, по состоянию на начало января 2026 года в стране насчитывается 6 миллионов 835 тысяч малых и средних предприятий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 247 тысяч единиц (4%), и на 488 тысяч единиц (8%) - в цифрах 2024 года", - говорится в сообщении.