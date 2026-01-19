Рейтинг@Mail.ru
04:53 19.01.2026 (обновлено: 13:41 19.01.2026)
Количество мошеннических звонков в России снизилось
Количество мошеннических звонков в России снизилось
Количество мошеннических звонков в России снизилось

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число мошеннических звонков в России снизилось на 3% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, в целом же число заблокированных вызовов составило 3,17 миллиарда, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Защитник" МТС.
"По итогам 2025 года количество нежелательных звонков в России сократилось на 3% по сравнению с 2024 годом. …Всего по итогам прошлого года "Защитник" заблокировал 3,17 миллиарда нежелательных звонков", - сообщили аналитики.
При этом атаки злоумышленников стали более сложными и персонализированными: доля схем с двумя и более звонками выросла на 50% по сравнению с 2024 годом. Всплеск таких звонков пришелся на период с мая по сентябрь 2025 года, при этом начиная с октября фиксировался резкий спад.
По словам аналитиков, такая динамика связана с улучшением сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), а также с влиянием вступивших в силу регуляторных мер.
География атак осталась концентрированной на крупные города-миллионники: в 2025 году лидером по количеству нежелательных звонков стала Москва – на нее пришлось 17% от всех атак. В топ-3 также вошли Краснодар и Санкт-Петербург.
Отмечается, что самая массированная атака была зафиксирована в Самаре: на одного жителя города пришлось 48,744 тысячи нежелательных звонка. А чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тысяч рублей в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет.
В 2025 году мошенники начали активнее использовать новые схемы. Если в 2024 году наиболее массовыми были темы, связанные с продлением договоров с сотовыми операторами, то уже в прошлом году наиболее частой стала схема, направленная на дополнительный заработок и инвестиции - 24% от всех нежелательных звонков.
