Количество мошеннических звонков в России снизилось

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число мошеннических звонков в России снизилось на 3% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, в целом же число заблокированных вызовов составило 3,17 миллиарда, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Защитник" МТС.

При этом атаки злоумышленников стали более сложными и персонализированными: доля схем с двумя и более звонками выросла на 50% по сравнению с 2024 годом. Всплеск таких звонков пришелся на период с мая по сентябрь 2025 года, при этом начиная с октября фиксировался резкий спад.

По словам аналитиков, такая динамика связана с улучшением сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), а также с влиянием вступивших в силу регуляторных мер.

Санкт-Петербург. География атак осталась концентрированной на крупные города-миллионники: в 2025 году лидером по количеству нежелательных звонков стала Москва – на нее пришлось 17% от всех атак. В топ-3 также вошли Краснодар

Отмечается, что самая массированная атака была зафиксирована в Самаре : на одного жителя города пришлось 48,744 тысячи нежелательных звонка. А чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тысяч рублей в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет.