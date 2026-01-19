Минздрав Дагестана ответил на критику в адрес акушеров из Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Врачи родильного доме №2 Махачкалы спасли жизнь матери и новорожденного в сложной акушерской ситуации, но вместо благодарности столкнулись с критикой в социальных сетях, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Ранее правозащитная организация "Монитор пациентов и ЖКХ" сообщила в своем Telegram-канале, что в роддоме №2 Махачкалы пациентке "удалили матку и не сказали об этом ни до, ни даже после операции". В организации заявили, что взялись за это дело и будут судиться.

"В роддоме 2 Махачкалы спасли мать и ребенка с инфекцией и поперечным положением плода в родах. Но вместо благодарности врачи получили нападки в соцсетях!" – говорится в заявлении минздрава республики.

В ведомстве рассказали, что беременная поступила экстренно в опасном состоянии – внутриутробная инфекция и поперечное положение плода в начавшихся родах. До этого в консультации "почти не наблюдалась", так как выезжала из Дагестана . По данным министерства, дважды ее укладывали в стационар, но она покидала его по семейным обстоятельствам, не окончив курс лечения.

Сообщается, что срочное кесарево сечение и антибактериальная терапия с подписанным информированным согласием на лечение - "это то, что спасло две жизни". При этом долго не леченная инфекция, несмотря на антибиотики, подняла голову после операции и могла вызвать перитонит, сепсис и смерть женщины.