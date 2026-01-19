Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Дагестана ответил на критику в адрес акушеров из Махачкалы - РИА Новости, 19.01.2026
20:40 19.01.2026 (обновлено: 21:16 19.01.2026)
Минздрав Дагестана ответил на критику в адрес акушеров из Махачкалы
Минздрав Дагестана ответил на критику в адрес акушеров из Махачкалы - РИА Новости, 19.01.2026
Минздрав Дагестана ответил на критику в адрес акушеров из Махачкалы
Врачи родильного доме №2 Махачкалы спасли жизнь матери и новорожденного в сложной акушерской ситуации, но вместо благодарности столкнулись с критикой в... РИА Новости, 19.01.2026
махачкала
республика дагестан
происшествия
махачкала
республика дагестан
2026
Новости
1920
1920
true
Минздрав Дагестана ответил на критику в адрес акушеров из Махачкалы

Минздрав Дагестана: спасшие мать и ребенка врачи подверглись нападкам в соцсетях

Роддом . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Врачи родильного доме №2 Махачкалы спасли жизнь матери и новорожденного в сложной акушерской ситуации, но вместо благодарности столкнулись с критикой в социальных сетях, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
Ранее правозащитная организация "Монитор пациентов и ЖКХ" сообщила в своем Telegram-канале, что в роддоме №2 Махачкалы пациентке "удалили матку и не сказали об этом ни до, ни даже после операции". В организации заявили, что взялись за это дело и будут судиться.
"В роддоме 2 Махачкалы спасли мать и ребенка с инфекцией и поперечным положением плода в родах. Но вместо благодарности врачи получили нападки в соцсетях!" – говорится в заявлении минздрава республики.
В ведомстве рассказали, что беременная поступила экстренно в опасном состоянии – внутриутробная инфекция и поперечное положение плода в начавшихся родах. До этого в консультации "почти не наблюдалась", так как выезжала из Дагестана. По данным министерства, дважды ее укладывали в стационар, но она покидала его по семейным обстоятельствам, не окончив курс лечения.
Сообщается, что срочное кесарево сечение и антибактериальная терапия с подписанным информированным согласием на лечение - "это то, что спасло две жизни". При этом долго не леченная инфекция, несмотря на антибиотики, подняла голову после операции и могла вызвать перитонит, сепсис и смерть женщины.
"Вторым спасением при состоянии прямой угрозы жизни было удаление матки и выхаживание пациентки, излечение от инфекции. Врачи со своим делом справились. Мать с младенцем смогла вернуться к своим троим детям домой, теперь малышей стало четверо! "Деятели" из соцсетей надоумили женщину судиться со спасителями", – добавили в министерстве.
Махачкала
Республика Дагестан
Происшествия
 
 
