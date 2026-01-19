Глава "Рособоронэкспорта" рассказал об экспортных контрактах на дроны

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" уже подписал ряд экспортных контрактов на поставку беспилотников и дронов-камикадзе, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев накануне выставки UMEX&SimTEX 2026 в ОАЭ.
"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые организует единую российскую экспозицию на международной выставке и конференции по беспилотным системам и тренажерам UMEX&SimTEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах. На мероприятии, которое пройдет с 20 по 22 января 2026 года в Абу-Даби, спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области БПЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств.
"В Абу-Даби мы представляем барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э", имеющий рекорд по подтвержденным пораженным целям, а также разведывательные БПЛА "Скат-350М" и Supercam S350. По ним мы готовы вести переговоры о поставках из России или технологическом сотрудничестве, а на ряд образцов "Рособоронэкспортом" уже подписаны экспортные контракты с партнерами", - сказал Михеев журналистам.
