Глава "Рособоронэкспорта" рассказал об экспортных контрактах на дроны
19.01.2026
07:32 19.01.2026
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал об экспортных контрактах на дроны
"Рособоронэкспорт" уже подписал ряд экспортных контрактов на поставку беспилотников и дронов-камикадзе, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта"... РИА Новости, 19.01.2026
экономика, абу-даби, оаэ, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех
Экономика, Абу-Даби, ОАЭ, Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ударный FPV-дрон
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный FPV-дрон. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" уже подписал ряд экспортных контрактов на поставку беспилотников и дронов-камикадзе, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев накануне выставки UMEX&SimTEX 2026 в ОАЭ.
"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые организует единую российскую экспозицию на международной выставке и конференции по беспилотным системам и тренажерам UMEX&SimTEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах. На мероприятии, которое пройдет с 20 по 22 января 2026 года в Абу-Даби, спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области БПЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств.
"В Абу-Даби мы представляем барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э", имеющий рекорд по подтвержденным пораженным целям, а также разведывательные БПЛА "Скат-350М" и Supercam S350. По ним мы готовы вести переговоры о поставках из России или технологическом сотрудничестве, а на ряд образцов "Рособоронэкспортом" уже подписаны экспортные контракты с партнерами", - сказал Михеев журналистам.
Модели самолетов, МиГ-35Д, Су-57Э и Су-35 на стенде Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали о портфеле заказов
21 ноября 2025, 06:47
 
