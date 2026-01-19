Рейтинг@Mail.ru
Климатолог объяснил, почему белые медведи все чаще выходят к людям - РИА Новости, 19.01.2026
04:31 19.01.2026
Климатолог объяснил, почему белые медведи все чаще выходят к людям
Климатолог объяснил, почему белые медведи все чаще выходят к людям
2026-01-19T04:31:00+03:00
2026-01-19T04:31:00+03:00
алексей кокорин
Климатолог объяснил, почему белые медведи все чаще выходят к людям

Белые медведи на мысе Кожевникова
Белые медведи на мысе Кожевникова. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Белые медведи всё чаще выходят к поселениям людей по причине отрезанности от своей главной пищи – тюленей, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
В субботу климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом, отметил он, средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире, примерно на один градус.
Теплая погода в Москве
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет
Вчера, 08:22
Вчера, 08:22
"Белый медведь не чувствует столь малого изменения температуры, ему важно другое. На выживании данного вида сказывается то, что льда становится меньше, а самое главное – он очень быстро уходит от береговой линии. Из-за этого медведи становятся отрезанными от главной пищи – тюленей, которые всегда находятся на границе льда. Из-за этого они всё чаще выходят к людям, к посёлкам, где могут быть съедобные для них отходы. В результате могут возникать конфликты с человеком", - сказал ученый.
Для предотвращения таких ситуаций работают медвежьи патрули, отметил он.
"Очень важно, чтобы не было помоек со съедобными отходами, чтобы у людей были средства отпугивания медведей. Можно надеяться, что со временем у медведей сформируется генетическая память о том, что если лёд начал двигаться, то нужно идти вслед за тюленями на Северный полюс", - заключил Кокорин.
Северное сияние на Шпицбергене
Климатолог рассказала о продолжительности полярной ночи на Шпицбергене
14 января, 03:20
14 января, 03:20
 
Общество Россия Алексей Кокорин
 
 
