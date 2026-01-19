https://ria.ru/20260119/lyzhi-2068888569.html
Еще один российский лыжник получил нейтральный статус
Еще один российский лыжник получил нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Еще один российский лыжник получил нейтральный статус
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще трем... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Еще один российский лыжник получил нейтральный статус
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще трем спортсменам из России, сообщается на сайте организации.
На соревнованиях FIS теперь смогут выступить лыжник Никита Денисов и горнолыжницы Виталина Гирина и Танзила Исраилова. Также нейтральный статус получили представители вспомогательного персонала Михаил Баринов и Павел Колготин.
Лучшим результатом 24-летнего Денисова на чемпионате России было 11-е место в спринте. Он стал третьим российским лыжником с нейтральным статусом после Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. Гирина, которой 25 лет, является чемпионкой России в слаломе и гигантском слаломе. 19-летняя Исраилова - чемпионка России в гигантском слаломе.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.