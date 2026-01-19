Рейтинг@Mail.ru
Еще один российский лыжник получил нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
19:32 19.01.2026 (обновлено: 19:46 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/lyzhi-2068888569.html
Еще один российский лыжник получил нейтральный статус
Еще один российский лыжник получил нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Еще один российский лыжник получил нейтральный статус
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще трем... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T19:32:00+03:00
2026-01-19T19:46:00+03:00
лыжные гонки
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068888299_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_0747289901e9b4e637be08e3a6d48a94.jpg
https://ria.ru/20260119/olimpiada-2068887321.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068888299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2841fee0e7a11b76a1b102ecb48ae06c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Лыжные гонки, Спорт
Еще один российский лыжник получил нейтральный статус

FIS предоставила нейтральный статус российскому лыжнику Денисову

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Спринт
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Спринт - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще трем спортсменам из России, сообщается на сайте организации.
На соревнованиях FIS теперь смогут выступить лыжник Никита Денисов и горнолыжницы Виталина Гирина и Танзила Исраилова. Также нейтральный статус получили представители вспомогательного персонала Михаил Баринов и Павел Колготин.
Лучшим результатом 24-летнего Денисова на чемпионате России было 11-е место в спринте. Он стал третьим российским лыжником с нейтральным статусом после Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. Гирина, которой 25 лет, является чемпионкой России в слаломе и гигантском слаломе. 19-летняя Исраилова - чемпионка России в гигантском слаломе.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Чемпионат России по конькобежному спорту. День четвертый - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Союз конькобежцев России ожидает приглашения двух спортсменок на Олимпиаду
Вчера, 19:19
 
Лыжные гонкиСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала