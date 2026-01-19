Еще один российский лыжник получил нейтральный статус

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще трем спортсменам из России, сообщается на сайте организации.

На соревнованиях FIS теперь смогут выступить лыжник Никита Денисов и горнолыжницы Виталина Гирина и Танзила Исраилова. Также нейтральный статус получили представители вспомогательного персонала Михаил Баринов и Павел Колготин.

Лучшим результатом 24-летнего Денисова на чемпионате России было 11-е место в спринте. Он стал третьим российским лыжником с нейтральным статусом после Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. Гирина, которой 25 лет, является чемпионкой России в слаломе и гигантском слаломе. 19-летняя Исраилова - чемпионка России в гигантском слаломе.