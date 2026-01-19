Рейтинг@Mail.ru
В опрокинувшемся автобусе в Ленинградской области ехали 16 человек - РИА Новости, 19.01.2026
15:27 19.01.2026 (обновлено: 16:02 19.01.2026)
В опрокинувшемся автобусе в Ленинградской области ехали 16 человек
Шестнадцать человек находились в автобусе, который съехал в кювет в Кингисеппском районе Ленинградской области, в аварии пострадали четыре человека, сообщило... РИА Новости, 19.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Шестнадцать человек находились в автобусе, который съехал в кювет в Кингисеппском районе Ленинградской области, в аварии пострадали четыре человека, сообщило областное управление МЧС РФ.
Как сообщали РИА Новости в ГКУ "Леноблпожспас", в понедельник водитель заказного автобуса Yutong не справился с управлением и съехал в кювет в Кингисеппском районе Ленобласти. Автобус опрокинулся на бок, по данным ведомства, пострадали пять человек.
«
"В момент происшествия в автобусе находилось 16 человек. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 4 взрослых человека", – говорится в сообщении.
Прокуратура Ленобласти сообщила о проведении проверки после ДТП с автобусом около посёлка Алексеевка Кингисеппского района.
ДТП с автобусом в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Челябинской области девять человек направили в медорганизации после ДТП
14:38
 
