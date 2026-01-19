https://ria.ru/20260119/lenoblast-2068816688.html
В опрокинувшемся автобусе в Ленинградской области ехали 16 человек
В опрокинувшемся автобусе в Ленинградской области ехали 16 человек - РИА Новости, 19.01.2026
В опрокинувшемся автобусе в Ленинградской области ехали 16 человек
Шестнадцать человек находились в автобусе, который съехал в кювет в Кингисеппском районе Ленинградской области, в аварии пострадали четыре человека, сообщило... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:27:00+03:00
2026-01-19T15:27:00+03:00
2026-01-19T16:02:00+03:00
происшествия
кингисеппский район
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068828357_0:432:960:972_1920x0_80_0_0_8b2c2b3436b4f59e06e3ac2c54761b44.jpg
https://ria.ru/20260119/dtp-2068804841.html
кингисеппский район
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068828357_0:339:960:1059_1920x0_80_0_0_87816fb090af9a2b454b654150cb8a22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кингисеппский район, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кингисеппский район, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В опрокинувшемся автобусе в Ленинградской области ехали 16 человек
В съехавшем в кювет автобусе в Ленинградской области ехали 16 человек