В Ленинградской области опрокинулся автобус - РИА Новости, 19.01.2026
14:53 19.01.2026 (обновлено: 15:35 19.01.2026)
В Ленинградской области опрокинулся автобус
В Ленинградской области опрокинулся автобус
ленинградская область
кингисеппский район
ленинградская область
кингисеппский район
происшествия, ленинградская область, кингисеппский район
Происшествия, Ленинградская область, Кингисеппский район
В Ленинградской области опрокинулся автобус

В Ленинградской области опрокинулся автобус, пять человек госпитализированы

© Фото : ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"На месте происшествия, где автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок в Ленинградской области. 19 января 2026
На месте происшествия, где автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок в Ленинградской области. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"
На месте происшествия, где автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок в Ленинградской области. 19 января 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Автобус не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на бок в Ленинградской области, 5 человек госпитализированы с травмами, сообщили РИА Новости в ГКУ "Леноблпожспас".
ДТП произошло в Кингисеппском районе.
"Водитель автобуса Yutong не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. До прибытия личного состава 125 пожарной части Кингисеппского отряда Леноблпожспас 5 человек госпитализированы с травмами двумя каретами сокрой помощи", - заявила собеседница агентства.
По информации ГКУ "Леноблпожспас", автобус заказной.
Автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек
28 апреля 2025, 05:28
 
ПроисшествияЛенинградская областьКингисеппский район
 
 
