https://ria.ru/20260119/lenoblast-2068807959.html
В Ленинградской области опрокинулся автобус
В Ленинградской области опрокинулся автобус - РИА Новости, 19.01.2026
В Ленинградской области опрокинулся автобус
Автобус не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на бок в Ленинградской области, 5 человек госпитализированы с травмами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:53:00+03:00
2026-01-19T14:53:00+03:00
2026-01-19T15:35:00+03:00
происшествия
ленинградская область
кингисеппский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068820621_0:33:403:260_1920x0_80_0_0_4a5c7305d951194dcfe201f2d2602396.jpg
https://ria.ru/20250428/avtobus-2013757434.html
ленинградская область
кингисеппский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068820621_0:31:400:331_1920x0_80_0_0_233eb0b011a116b68f3f6e5d8835d858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, кингисеппский район
Происшествия, Ленинградская область, Кингисеппский район
В Ленинградской области опрокинулся автобус
В Ленинградской области опрокинулся автобус, пять человек госпитализированы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Автобус не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на бок в Ленинградской области, 5 человек госпитализированы с травмами, сообщили РИА Новости в ГКУ "Леноблпожспас".
"Водитель автобуса Yutong не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. До прибытия личного состава 125 пожарной части Кингисеппского отряда Леноблпожспас 5 человек госпитализированы с травмами двумя каретами сокрой помощи", - заявила собеседница агентства.
По информации ГКУ "Леноблпожспас", автобус заказной.