Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг Земли - РИА Новости, 19.01.2026
22:53 19.01.2026
Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг Земли
Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг Земли
2026-01-19T22:53:00+03:00
2026-01-19T22:53:00+03:00
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг Земли

Поток плазмы, вырвавшийся из сильнейшей в этом году вспышки Солнца, достиг Земли

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Только что ударило по Земле. Между проходом точки Лагранжа L1 и приходом к планете (1,5 миллиона километров) прошло 15 минут. Это означает скорость около 1700 километров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдёт до Земли в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.
Кроме того, во второй половине дня в понедельник Лаборатория выложила графики геомагнитной активности и скорости солнечного ветра, по которым было видно, что эти параметры снижаются. Учёные сравнили такую обстановку в околоземном пространстве с затишьем перед бурей.
У Земли происходит самый мощный за четверть века радиационный шторм
