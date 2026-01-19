https://ria.ru/20260119/kosmos-2068910594.html
Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг Земли
Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг Земли - РИА Новости, 19.01.2026
Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг Земли
Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T22:53:00+03:00
2026-01-19T22:53:00+03:00
2026-01-19T22:53:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20260119/kosmos-2068906394.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг Земли
Поток плазмы, вырвавшийся из сильнейшей в этом году вспышки Солнца, достиг Земли
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг Земли, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Только что ударило по Земле. Между проходом точки Лагранжа L1 и приходом к планете (1,5 миллиона километров) прошло 15 минут. Это означает скорость около 1700 километров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдёт до Земли в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.
Кроме того, во второй половине дня в понедельник Лаборатория выложила графики геомагнитной активности и скорости солнечного ветра, по которым было видно, что эти параметры снижаются. Учёные сравнили такую обстановку в околоземном пространстве с затишьем перед бурей.