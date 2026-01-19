Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца, достиг Земли

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг Земли, Поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Только что ударило по Земле. Между проходом точки Лагранжа L1 и приходом к планете (1,5 миллиона километров) прошло 15 минут. Это означает скорость около 1700 километров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдёт до Земли в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.