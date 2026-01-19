https://ria.ru/20260119/kosmos-2068906394.html
У Земли происходит самый мощный за четверть века радиационный шторм
У Земли происходит самый мощный за четверть века радиационный шторм - РИА Новости, 19.01.2026
У Земли происходит самый мощный за четверть века радиационный шторм
Радиационный шторм уровня S4 начался в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T21:57:00+03:00
2026-01-19T21:57:00+03:00
2026-01-19T22:02:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068906654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fadf35e04033c374d99ef2ac57e91902.jpg
https://ria.ru/20260119/burya-2068680775.html
https://ria.ru/20260119/solntse-2068838601.html
земля
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068906654_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b34108196a210258c80fd02c4978c458.jpg
Радиационный шторм в окрестностях Земли
В окрестностях Земли впервые за 2 солнечных цикла начался радиационный шторм уровня S4
Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4!
Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу.
Рекордными в истории на данный момент считаются достигнутые ещё в прошлом веке значения около 40 тысяч единиц.
Чтобы понять, что испытывают сейчас спутники, достаточно посмотреть на видео.
ОБНОВЛЕНИЕ — 21:49 МСК — 14 тысяч!!!
2026-01-19T21:57
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, космос
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Космос
У Земли происходит самый мощный за четверть века радиационный шторм
В окрестностях Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм уровня S4