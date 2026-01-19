Рейтинг@Mail.ru
21:57 19.01.2026 (обновлено: 22:02 19.01.2026)
У Земли происходит самый мощный за четверть века радиационный шторм
Радиационный шторм в окрестностях Земли
В окрестностях Земли впервые за 2 солнечных цикла начался радиационный шторм уровня S4 Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4! Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу. Рекордными в истории на данный момент считаются достигнутые ещё в прошлом веке значения около 40 тысяч единиц.
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, космос
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Космос
У Земли происходит самый мощный за четверть века радиационный шторм

В окрестностях Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм уровня S4

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Радиационный шторм уровня S4 начался в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4!" - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури
Вчера, 05:22
Учёные подчеркнули, что уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу.
Рекордными на данный момент считаются достигнутые в прошлом веке значения около 40 тысяч единиц.
После произошедшей накануне вспышки на Солнце (стала первой в 2026 года, достигшей максимального Х-класса), днем в понедельник поток солнечных протонов начал резко расти и достиг рекордных за десятилетие значений. Как подчеркнули тогда в Лаборатории, на фоне общей низкой активности Солнца это событие трудно поддается объяснению и выглядит как результат исключительно редкого стечения обстоятельств.
Солнечный цикл длится примерно 12 лет.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Быстрые протоны долетели до Земли после сильной вспышки на Солнце
Вчера, 16:50
 
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Космос
 
 
