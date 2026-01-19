У Земли происходит самый мощный за четверть века радиационный шторм

Учёные подчеркнули, что уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу.

После произошедшей накануне вспышки на Солнце (стала первой в 2026 года, достигшей максимального Х-класса), днем в понедельник поток солнечных протонов начал резко расти и достиг рекордных за десятилетие значений. Как подчеркнули тогда в Лаборатории, на фоне общей низкой активности Солнца это событие трудно поддается объяснению и выглядит как результат исключительно редкого стечения обстоятельств.