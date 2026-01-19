Рейтинг@Mail.ru
15:37 19.01.2026 (обновлено: 16:14 19.01.2026)
Ученые сообщили о необъяснимом потоке солнечных протонов
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, происшествия
Ученые сообщили о необъяснимом потоке солнечных протонов

Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала рекордный за 10 лет поток солнечных протонов

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поток солнечных протонов достиг рекордных за десятилетие значений, точных объяснений этому событию у ученых пока нет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В целом, на фоне общей низкой активности Солнца, событие абсолютно необъяснимое, выглядящее на данный момент как результат исключительно редкого стечения обстоятельств", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramПоток солнечных протонов с энергиями 10 мегаэлектронвольт дорос до самого высокого за десятилетие значения
Отмечается, что поток солнечных протонов с энергиями 10 мегаэлектронвольт, который показывает плотность в околоземном пространстве, уже дорос до самого высокого за десятилетие значения и превышает уровень 1920. Таким образом, как указывают ученые, происходящее протонное событие стало самым сильным в текущем солнечном цикле (25-м с начала наблюдений).
"Причина столь высоких энергий протонов не вполне понятна. Есть вероятность, что скорость выброса плазмы, которая и так, как ожидается, в момент удара по Земле превысит гигантские 1100 км/с, является недооцененной и выброс является ещё более скоростным", - добавили в Лаборатории.
Накануне на Солнце произошла более мощная, чем 19 января, вспышка. Событие, которому был присвоен балл Х1.95, стало первой в 2026 году вспышкой максимального класса Х. Как ожидают учёные, плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдёт до Земли в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.
