Ученые сообщили о необъяснимом потоке солнечных протонов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поток солнечных протонов достиг рекордных за десятилетие значений, точных объяснений этому событию у ученых пока нет, Поток солнечных протонов достиг рекордных за десятилетие значений, точных объяснений этому событию у ученых пока нет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"В целом, на фоне общей низкой активности Солнца, событие абсолютно необъяснимое, выглядящее на данный момент как результат исключительно редкого стечения обстоятельств", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram Поток солнечных протонов с энергиями 10 мегаэлектронвольт дорос до самого высокого за десятилетие значения

Отмечается, что поток солнечных протонов с энергиями 10 мегаэлектронвольт, который показывает плотность в околоземном пространстве, уже дорос до самого высокого за десятилетие значения и превышает уровень 1920. Таким образом, как указывают ученые, происходящее протонное событие стало самым сильным в текущем солнечном цикле (25-м с начала наблюдений).

"Причина столь высоких энергий протонов не вполне понятна. Есть вероятность, что скорость выброса плазмы, которая и так, как ожидается, в момент удара по Земле превысит гигантские 1100 км/с, является недооцененной и выброс является ещё более скоростным", - добавили в Лаборатории.