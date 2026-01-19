Защита экс-президента Южной Кореи обжаловала приговор, пишут СМИ

"Сторона Юн Сок Ёля подала апелляционную жалобу на 5-летний приговор по делу о сопротивлению аресту", - говорится в сообщении агентства.

Прокуратура Южной Кореи 13 января запросила для бывшего президента Юн Сок Ёля смертную казнь по отдельному делу по обвинениям в организации мятежа в связи с объявлением им в декабре 2024 года военного положения. Минимальное возможное наказание по данным обвинениям - пожизненное заключение. Ожидается, что суд вынесет приговор 19 февраля.