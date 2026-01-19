СМИ: проверка сошедшего поезда в Испании прошла за несколько дней до ЧП

МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Последняя техническая проверка скоростного поезда компании Iryo, сошедшего с рельсов в испанской провинции Кордова, была проведена четыре дня назад, сообщило в понедельник новостное агентство EFE.
"Последняя проверка поезда компании Iryo, потерпевшего аварию в Адамусе провинция Кордова, была проведена четыре дня назад", - написало агентство.
Ранее министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причины схода с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова пока неизвестны, охарактеризовав произошедшее как "крайне странный" инцидент. По словам министра, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Кроме того, он уточнил, что сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", так как ему около четырех лет.
В результате аварии погибло по меньшей мере 39 человек.
Ранее агентство Europa Press сообщило, что общее число пострадавших при сходе поездов в Испании возросло до 152.
