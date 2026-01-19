Рейтинг@Mail.ru
СМИ: проверка сошедшего поезда в Испании прошла за несколько дней до ЧП
10:26 19.01.2026 (обновлено: 12:35 19.01.2026)
СМИ: проверка сошедшего поезда в Испании прошла за несколько дней до ЧП
СМИ: проверка сошедшего поезда в Испании прошла за несколько дней до ЧП - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: проверка сошедшего поезда в Испании прошла за несколько дней до ЧП
Последняя техническая проверка скоростного поезда компании Iryo, сошедшего с рельсов в испанской провинции Кордова, была проведена четыре дня назад, сообщило в... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
кордова
испания
столкновение поездов в испании
кордова
испания
в мире, кордова, испания, столкновение поездов в испании
В мире, Кордова, Испания, Столкновение поездов в Испании
СМИ: проверка сошедшего поезда в Испании прошла за несколько дней до ЧП

EFE: последняя проверка сошедшего с рельсов поезда Iryo прошла четыре дня назад

Место столкновения скоростных поездов в Испании
Место столкновения скоростных поездов в Испании
© REUTERS / Susana Vera
Место столкновения скоростных поездов в Испании
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Последняя техническая проверка скоростного поезда компании Iryo, сошедшего с рельсов в испанской провинции Кордова, была проведена четыре дня назад, сообщило в понедельник новостное агентство EFE.
"Последняя проверка поезда компании Iryo, потерпевшего аварию в Адамусе провинция Кордова, была проведена четыре дня назад", - написало агентство.
Ранее министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причины схода с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова пока неизвестны, охарактеризовав произошедшее как "крайне странный" инцидент. По словам министра, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Кроме того, он уточнил, что сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", так как ему около четырех лет.
В результате аварии погибло по меньшей мере 39 человек.
Ранее агентство Europa Press сообщило, что общее число пострадавших при сходе поездов в Испании возросло до 152.
Столкновение двух скоростных поездов в Испании
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
© REUTERS / Alex Gallegos

По последним данным, погибли 39 человек.

Пострадавшие в результате крушения поездов в больнице в населенном пункте Адамус, Испания

По последним данным, погибли 39 человек.

© REUTERS / Alex Gallegos
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
Общее число раненых выросло до 152.

Общее число раненых выросло до 152.

Экстренные службы работают на месте схода двух поездов с рельсов в провинции Кордова, Испания

Общее число раненых выросло до 152.

© REUTERS / Leonardo Benassatto
© REUTERS / Stringer

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

Пострадавших в результате крушения поездов доставляют в больницу Касета в городе Адамус в Испании

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Alex Gallegos

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

Пострадавшие в результате крушения поездов в населенном пункте Адамус, Испания

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

© REUTERS / Alex Gallegos
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
© REUTERS / Stringer

На месте продолжают работать экстренные службы.

Обстановка у больницы, куда доставили пострадавших в результате крушения поездов в населенном пункте Адамус, Испания

На месте продолжают работать экстренные службы.

© REUTERS / Stringer
В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
По последним данным, погибли 39 человек.

© REUTERS / Alex Gallegos
В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
Общее число раненых выросло до 152.

© REUTERS / Leonardo Benassatto
Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

© REUTERS / Stringer
Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

© REUTERS / Alex Gallegos
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
На месте продолжают работать экстренные службы.

© REUTERS / Stringer
