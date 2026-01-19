Индия предложила странам БРИКС связать цифровые валюты, пишет Reuters

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Центральный банк Индии предлагает странам БРИКС связать свои официальные цифровые валюты для упрощения трансграничных платежей, сообщает агентство Центральный банк Индии предлагает странам БРИКС связать свои официальные цифровые валюты для упрощения трансграничных платежей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Центральный банк Индии предложил странам БРИКС связать свои официальные цифровые валюты, чтобы упростить трансграничные платежи в сфере торговли и туризма", - передает агентство со ссылкой на два источника.

Резервный банк Индии ( ЦБ ) рекомендовал правительству включить предложение о связывании цифровых валют центральных банков (CBDC) в повестку ближайшего саммита БРИКС, заявили анонимные источники.

Это может снизить зависимость от доллара, а также вызвать недовольство Штатов, которые предостерегали от любых попыток обойти американскую валюту, указывается в материале.

Резервный банк Индии и правительство Индии, а также ЦБ Китая, Бразилии России не ответили на запрос Рейтер о комментарии. ЦБ ЮАР отказался от комментариев.

Индия с 1 января приняла ротационное председательство в БРИКС на 2026 год и должна провести 18-й саммит БРИКС позднее в 2026 году.

Цифровая валюта центрального банка (Central bank digital currency, CBDC) - цифровые деньги, эмитирумые ЦБ того или иного государства, а не частной компанией. Текущая концепция CBDC может быть вдохновлена биткойном и другими криптовалютами, но отличие от виртуальной валюты или криптовалюты в том, что CBDC выпускается официальными финансовыми властями и централизовано управляется.