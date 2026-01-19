В ГД внесут проект о досрочной пенсии женщинам с ребенком на Крайнем Севере

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили дать право на досрочную страховую пенсию женщинам, родившим одного ребёнка, по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет и работы не менее 12 лет в районах Крайнего Севера либо 17 лет - в приравненных к ним местностях.

Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен в Госдуму в понедельник. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат ГД Федот Тумусов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроект предлагает предоставить это право женщинам, родившим одного ребёнка, достигшим возраста 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет и работы не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проект фракции " Справедливая Россия " подготовлен для восстановления социальной справедливости в отношении женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Он рассказал, что по закону "О страховых пенсиях" право на досрочное назначение страховой пенсии предоставляется женщинам, родившим двух и более детей.

По мнению лидера партии, действующая норма не учитывает современные социально-экономические реалии северных регионов.

"Труд в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностей сопряжён с воздействием экстремальных климатических условий, дефицитом медпомощи и ранним ухудшением здоровья", - добавил Миронов.

По его словам, женщины, проживающие в этих регионах, совмещают тяжёлый труд с воспитанием ребёнка.