В Германии призвали пересмотреть решение об импорте СПГ из США

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Глава фракции "Зеленых" в ФРГ Катарина Дрёге призвала ЕС пересмотреть решение об импорте СПГ из США в ответ на угрозы американской стороны в связи с ситуацией вокруг Гренландии.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Европейскому союзу сейчас необходима четкая позиция, подобное поведение Трампа неприемлемо. С моей точки зрения, нужно ясно заявить: если США повысят пошлины в отношении ЕС, Евросоюз готов дать соразмерный ответ. При этом важно сохранять протянутую руку - говорить о готовности к диалогу, о том, что мы не хотим эскалации тарифной войны, но одновременно ясно давать понять, что мы готовы и к ответным мерам. Это, на мой взгляд, единственное, что Трамп действительно понимает", - сказала Дрёге в эфире немецкого телеканала ZDF.
Она напомнила, что Европейский союз пообещал потратить около 750 миллиардов евро на закупку ископаемого газа из США. "Такая зависимость опасна как с точки зрения экономической политики, так и с точки зрения энергетики, и, на мой взгляд, именно это решение следует внимательно пересмотреть", - пояснила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. В частности, в рамках договоренности Евросоюз обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
