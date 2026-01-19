В Германии призвали пересмотреть решение об импорте СПГ из США

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Глава фракции "Зеленых" в ФРГ Катарина Дрёге призвала ЕС пересмотреть решение об импорте СПГ из США в ответ на угрозы американской стороны в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

Она напомнила, что Европейский союз пообещал потратить около 750 миллиардов евро на закупку ископаемого газа из США. "Такая зависимость опасна как с точки зрения экономической политики, так и с точки зрения энергетики, и, на мой взгляд, именно это решение следует внимательно пересмотреть", - пояснила она.