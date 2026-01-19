В Госдуму внесли проект о надбавке для педагогов вузов со стажем

Кроме того, в обеспечении получения педагогическими работниками такой надбавки будут активно задействованы региональные государственные органы наравне с Минобрнауки РФ.

Авторы инициативы отмечают, что законопроект направлен на системное решение кадровой проблемы в региональном высшем образовании через создание устойчивых материальных и социальных стимулов, что, по их мнению, будет способствовать сбалансированному развитию территорий и укреплению человеческого капитала страны.