Мир, "основанный на правилах", уходит в небытие, свергаются режимы, в мировой политике творятся ранее немыслимые дела, границы государств меняются на наших глазах, но неизменным остается одно — украинская коррупция. Открой новости Украины девяностых, нулевых годов и сравни с сегодняшними — и ты увидишь непременную фразу: "Юлия Тимошенко предстала перед судом в связи с обвинением во взятке".

Прозвище "бабушка украинской коррупции" закрепилось за лидером партии "Батькивщина" очень давно. Бывший премьер Украины Николай Азаров напомнил, что вся политическая жизнь Тимошенко так или иначе замешана на "перекачивании грязных коррупционных денег". Но давайте вспомним: во все времена эта дама надевала боевой бублик на голову, выходила вся белая и пушистая перед камерами и не моргнув глазом заявляла: "Забудьте все, что вы видели, — ничего этого не было". И на часть публики это действовало!

Да, во всех уголовных делах и обвинениях против Тимошенко всегда были неопровержимые доказательства. Казалось бы, столь опытный сиделец (ее даже генпрокурор Украины Юрий Луценко учил "малявы" через поцелуй передавать!) и стреляный воробей знает, как не подставляться, но все равно, понимая, что в Киеве пишут друг друга все, прямым текстом лично передает указания, мягко скажем, сомнительного свойства. Это насколько надо быть уверенным в себе!

Если разбираться в сути обвинений, выдвинутых на данном этапе против Тимошенко американской структурой, известной под аббревиатурой НАБУ, то дело, в общем-то, мелочное. Здесь дело даже не в суммах, кажущихся смешными на фоне недавнего "Миндичгейта" — скандала, в котором фигурировало все ближайшее окружение Владимира Зеленского и лично он. Если сейчас в суде разбирают, откуда у Тимошенко появились четыре пачки по десять тысяч долларов каждая, то подельники Зеленского измеряли суммы взяток в килограммах! То есть там эти четыре Юлиных пачки вполне могли исчезнуть при транспортировке — никто и не заметил бы.

Причем обвиняют ее в том, чем занимаются лидеры фракций Верховной рады Украины десятилетиями. Во все созывы парламента депутаты прекрасно знают прайсы на нужное голосование, на выход из своей фракции и вход в другую, даже на своевременное отлучение, пардон, "до ветру" в самый критический момент принятия какого-нибудь важного законопроекта. После создания огромного "монобольшинства" Зеленского в 2019 году, казалось бы, эта практика ушла в прошлое. Но даже в условиях, когда офис президента перехватил на себя функции всех ветвей власти, ему приходилось порой прибегать к услугам других фракций. Причем тоже не безвозмездно.

И опять-таки секретом Полишинеля был вопрос о том, почему и за сколько вдруг "оппозиция" (хоть ОПЗЖ, хоть "соросята", хоть та же Тимошенко) в нужный момент давала власти недостающие голоса. А по мере того, как "монобольшинство" размывалось и разрушалось, борьба за "золотую акцию" стала совсем уж открытой. И когда "голос, похожий на Тимошенко" рассказывал о намерении "грохнуть большинство", надо понимать: речь шла о том, чтобы окупить эти жалкие (с точки зрения самой Тимошенко, разумеется) четыре пачки американских денег с лихвой, — уж после этого прайсы на каждое голосование взлетели бы до небес! Вот, собственно, и вся суть этой криминальной истории, являющейся обычной практикой Верховной рады.

Но заметьте, как грызня за "золотую акцию" в парламенте моментально превратилась в "антифашизм"! Тимошенко, будучи неизменной составной частью нынешней политической системы Украины, вдруг обнаружила, что режим-то является "по сути, фашистским" . То есть ее не смущали бомбежки мирного населения (наоборот, она призывала "расстреливать из атомного оружия" жителей Донбасса), преследование церкви, тотальная охота ТЦК на украинских мужчин. А теперь вдруг суть этого режима рассмотрела! Вот что уголовное дело животворящее с украинскими политиками делает!

Итак, в самом факте уголовных дел против Тимошенко нет ничего нового. Правда, есть одно существенное отличие от громкого дела против нее образца 2013 года. Тогда она не сходила с первых полос западных изданий, ее светлый образ с неизменным бубликом на голове преподносили как пример жертвенности во имя демократии и украинской евроинтеграции. Министры иностранных дел Евросоюза толпами тянулись в Киев, требуя немедленно освободить пламенную революционерку и стараясь хотя бы подержаться за ее руку. Мало того, Украине было четко сказано: вся евроинтеграция напрямую зависит от того, снимет ли Киев обвинения против Тимошенко или нет.

А сейчас те же самые люди, порой находящиеся на тех же самых постах (как, например, глава МИД Польши Радослав Сикорский), делают вид, что вообще ничего не знают об обвинениях против своего тогдашнего кумира! О деле против Тимошенко фактически не пишет западная пресса (в лучшем случае одной строкой в ленте новостей). Мы не видим ни одного заявления тамошних правозащитников. Еврокомиссия безмолвствует.

А здесь еще появляется информация со ссылкой на множество источников о том, что в Брюсселе в срочном порядке разрабатывается план "ускоренного приема Украины в ЕС". Но не просто в Евросоюз, а в "облегченную" его версию, эдакий Евросоюз-лайт! Причем противники этой идеи тут же объявляют ее "ловушкой, расставленной Путиным и Трампом". То есть Европа порождает различные прожекты и сама же объявляет их нашей ловушкой!

Все уже забыли, что эту идею первым высказал весной прошлого года некогда главный алкоголик Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Именно он в интервью Euronews тогда сформулировал, как это может выглядеть: "Никакого права голоса в Совете, но участие в европейских дебатах по вопросам, представляющим интерес и вызывающим озабоченность у Украины".

Тогда эту идею никто особо всерьез не воспринял. Хотя бы по той простой причине, что Украина и без этих формальностей участвует во всех европейских дебатах по украинским вопросам на самых разных площадках. То есть никаких процедур для этого не требуется. Но вот придумали эту идею "диетического ЕС" — и доказывают, что это якобы поможет киевскому режиму объяснить своему населению необходимость "отдать Донбасс России". Как пишет итальянская газета il Fatto Quotidiano, "вторая лига Европы сразу же получит Украину (но небольшую)".