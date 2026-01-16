Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
13:21 16.01.2026 (обновлено: 21:56 16.01.2026)
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским - РИА Новости, 16.01.2026
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время суда по делу о коррупции назвала режим Владимира Зеленского фашистским. РИА Новости, 16.01.2026
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

Тимошенко в суде назвала режим Зеленского фашистским

Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026
Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время суда по делу о коррупции назвала режим Владимира Зеленского фашистским.
"Я буду тут (на Украине. — Прим. ред.) до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима", — заявила она.
Сложившуюся ситуацию Тимошенко назвала результатом политического преследования властей, а дело — пиар-акцией НАБУ. По ее словам, ей неоднократно предлагали уйти из политики и уехать, но она решила остаться и показать всем, "что делает со страной эта свора".

Некоторые украинские СМИ считают лидера "Батькивщины" одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.

Показания против нее, как заявила политик, дал депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Игорь Копытин, который действует под давлением антикоррупционного бюро.
Суд в итоге назначил ей залог в 767,6 тысячи долларов и обязал сдать загранпаспорта, не выезжать из Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами.
В начале недели в офисе "Батькивщины" провели обыски и нашли крупную сумму наличных. Тимошенко заявила, что это ее личные сбережения. По полученному подозрению в коррупции ей может грозить срок до десяти лет.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора политика с депутатом, где она обсуждала оплату голосования в парламенте, в том числе по кадровым вопросам. Речь шла о постоянном сотрудничестве с выплатами перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
СМИ связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой антизеленской коалицией, в которую входят НАБУ и САП. Именно Малюк отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
