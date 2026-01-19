https://ria.ru/20260119/evropa-2068827640.html
СМИ: Европа и Киев сомневаются в способности BlackRock привлечь инвестиции
19.01.2026
СМИ: Европа и Киев сомневаются в способности BlackRock привлечь инвестиции
Европа и Киев сомневаются в способности американской инвестиционной компанией BlackRock привлечь предполагаемые огромные инвестиции, которые понадобятся для... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:56:00+03:00
2026-01-19T15:56:00+03:00
2026-01-19T15:56:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
стив уиткофф
blackrock
украина
киев
сша
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европа и Киев сомневаются в способности американской инвестиционной компанией BlackRock привлечь предполагаемые огромные инвестиции, которые понадобятся для восстановления Украины, некоторые считают, что участие компании может отпугнуть потенциальных инвесторов, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"В Киеве
и других европейских столицах роль BlackRock
вызвала больше вопросов, чем ответов, поскольку администрация (президента США
Дональда - ред.) Трампа ориентирует планы по восстановлению Украины
на интересы американского бизнеса. Семь европейских и украинских чиновников ... выразили сомнения в способности BlackRock привлечь предполагаемые огромные инвестиции", - говорится в публикации.
По данным издания, некоторые отметили, что участие компании может отпугнуть потенциальных инвесторов. Согласно информации издания, чиновники отметили, что в первые годы конфликта BlackRock уже пыталась, но потерпела неудачу, собрать миллиарды на восстановление Украины.
"Европейцы предупредили, что у BlackRock нет достаточного опыта работы на Украине", - пишет издание.
В январе спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф
сообщал, что власти США ведут переговоры с американской инвестиционной компанией BlackRock по инвестициям в развитие экономики Украины.
BlackRock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке
.