Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа и Киев сомневаются в способности BlackRock привлечь инвестиции - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/evropa-2068827640.html
СМИ: Европа и Киев сомневаются в способности BlackRock привлечь инвестиции
СМИ: Европа и Киев сомневаются в способности BlackRock привлечь инвестиции - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: Европа и Киев сомневаются в способности BlackRock привлечь инвестиции
Европа и Киев сомневаются в способности американской инвестиционной компанией BlackRock привлечь предполагаемые огромные инвестиции, которые понадобятся для... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:56:00+03:00
2026-01-19T15:56:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
стив уиткофф
blackrock
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20250707/dubinskiy-2027759558.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, стив уиткофф, blackrock
В мире, Украина, Киев, США, Стив Уиткофф, BlackRock
СМИ: Европа и Киев сомневаются в способности BlackRock привлечь инвестиции

NYT: ЕС и Киев сомневаются в способности BlackRock привлечь огромные инвестиции

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европа и Киев сомневаются в способности американской инвестиционной компанией BlackRock привлечь предполагаемые огромные инвестиции, которые понадобятся для восстановления Украины, некоторые считают, что участие компании может отпугнуть потенциальных инвесторов, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Киеве и других европейских столицах роль BlackRock вызвала больше вопросов, чем ответов, поскольку администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа ориентирует планы по восстановлению Украины на интересы американского бизнеса. Семь европейских и украинских чиновников ... выразили сомнения в способности BlackRock привлечь предполагаемые огромные инвестиции", - говорится в публикации.
По данным издания, некоторые отметили, что участие компании может отпугнуть потенциальных инвесторов. Согласно информации издания, чиновники отметили, что в первые годы конфликта BlackRock уже пыталась, но потерпела неудачу, собрать миллиарды на восстановление Украины.
"Европейцы предупредили, что у BlackRock нет достаточного опыта работы на Украине", - пишет издание.
В январе спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф сообщал, что власти США ведут переговоры с американской инвестиционной компанией BlackRock по инвестициям в развитие экономики Украины.
BlackRock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Киеве сообщили о жестком сигнале США Зеленскому
7 июля 2025, 19:16
 
В миреУкраинаКиевСШАСтив УиткоффBlackRock
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала