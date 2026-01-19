Рейтинг@Mail.ru
Клишас объяснил, почему ЕС не решится на торговую войну с США - РИА Новости, 19.01.2026
11:50 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/es-2068742060.html
Клишас объяснил, почему ЕС не решится на торговую войну с США
Клишас объяснил, почему ЕС не решится на торговую войну с США - РИА Новости, 19.01.2026
Клишас объяснил, почему ЕС не решится на торговую войну с США
Евросоюз не решится на полноценную торговую войну с США, ЕС выполнит все требования Вашингтона по Гренландии, считает глава конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:50:00+03:00
2026-01-19T11:50:00+03:00
в мире
сша
гренландия
вашингтон (штат)
дональд трамп
андрей клишас
евросоюз
совет федерации рф
сша
гренландия
вашингтон (штат)
в мире, сша, гренландия, вашингтон (штат), дональд трамп, андрей клишас, евросоюз, совет федерации рф
В мире, США, Гренландия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Андрей Клишас, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Клишас объяснил, почему ЕС не решится на торговую войну с США

Клишас: Евросоюз не решится на торговую войну с США из-за Гренландии

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз не решится на полноценную торговую войну с США, ЕС выполнит все требования Вашингтона по Гренландии, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Конечно же, Европа не решится на полноценную торговую войну с США, пошумят немного все эти Мерцы с Макронами, потом подожмут хвосты (как немецкие солдаты в Гренландии) и выполнят все требования американского хозяина", - написал он в своем телеграм-канале.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США, постарается найти дипломатическое решение, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт
14 января, 14:52
 
В миреСШАГренландияВашингтон (штат)Дональд ТрампАндрей КлишасЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
