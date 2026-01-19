Рейтинг@Mail.ru
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/erdogan-2068682954.html
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.01.2026
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине
Посредничество Турции по Украине, а также ситуация в Сирии и секторе Газа станут ключевыми темами заседания кабинета министров, которое пройдет в понедельник... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T06:01:00+03:00
2026-01-19T06:01:00+03:00
в мире
украина
сирия
турция
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:657:1390:1439_1920x0_80_0_0_41864d4c90ea6a71603f1c528873e834.jpg
https://ria.ru/20260115/rossiya-2068153723.html
украина
сирия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:527:1390:1570_1920x0_80_0_0_67cb47bd1330e0708f555ae3821fed74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине

Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине, в Сирии и Газе

© Фото : Администрация президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Посредничество Турции по Украине, а также ситуация в Сирии и секторе Газа станут ключевыми темами заседания кабинета министров, которое пройдет в понедельник под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Основными темами повестки дня заседания под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана станут ситуация на Украине, в Сирии и Газе. Также будут обсуждаться вопросы процесса "Турция без террора" и экономическая повестка", — сообщил собеседник агентства.
Ожидается традиционное обращение турецкого лидера к нации по итогам заседания.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Россия поддерживает политический диалог с Турцией и Ираком, заявил МИД
15 января, 18:40
 
В миреУкраинаСирияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала