Источник: Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.01.2026
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине
Посредничество Турции по Украине, а также ситуация в Сирии и секторе Газа станут ключевыми темами заседания кабинета министров, которое пройдет в понедельник... РИА Новости, 19.01.2026
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине
Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник ситуацию на Украине, в Сирии и Газе