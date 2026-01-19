Карьера в шоу-бизнесе, джаз, скандал с квартирой: биография Ларисы Долиной

МОСКВА — РИА Новости. Лариса Долина — советская и российская певица. Один из главных голосов отечественной сцены: джазовое образование, десятки сольных программ, хит "Погода в доме". Биография артистки, детство в Баку и Одессе, путь к славе, награды, личная жизнь, скандал с квартирой и его влияние на карьеру — в материале РИА Новости.

Детство и юность

Лариса Александровна Долина (урожденная Кудельман) родилась 10 сентября 1955 года в Баку, а затем вместе с семьей переехала в Одессу. Детство прошло в рабочих кварталах: отец Александр Кудельман был стекольщиком и трудился на стройке, мать Галина работала секретарем. Послевоенное время было небогатым, а жизнь в сыром подвале привела к возникновению у девочки тяжелой формы коклюша и хронического бронхита.

Одесса стала для будущей певицы не только школой выживания, но и временем взросления. Долина рассказывала о школьной травле по признаку происхождения. Эти эпизоды, по ее словам, придали ей упорства и сделали сцену не мечтой, а задачей.

В 6 лет Лариса начала учиться игре на виолончели и в 1970 году окончила музыкальную школу. Первые заработки были в одесских ресторанах и оркестрах, где она выступала в подростковом возрасте. В середине 1970-х на смену самодеятельности пришли полноценные выступления: Долина играла в оркестре "Мы одесситы" и участвовала в городских коллективах. Приглашения в оркестр Константина Орбеляна и ансамбль Полада Бюльбюль-оглы стали решающими — они открыли путь к профессиональной карьере и к переезду в Москву.

Образование

В середине 1980-х Лариса Долина получила образование на эстрадном отделении училища имени Гнесиных, затем — на эстрадном факультете Государственного музыкально-педагогического института, выбрав вокал.

Музыкальная карьера

После выступления на конкурсе "Сочи-1978" Долину пригласили в джазовый оркестр "Современник" Анатолия Кролла. Гастроли и участие в программе "Антология джазового вокала" вывели ее в число артистов, свободно чувствующих себя в разных жанрах. Джаз сформировал многие особенности ее манеры — эмоциональную подачу, точное обращение с тембром и протяженную фразу, особенно раскрывающуюся в лирическом материале.

В 1982 году ее голос прозвучал в фильме "Чародеи" — песня "Три белых коня" принесла певице популярность. В середине 1980-х она начала самостоятельную карьеру: вышла программа "Затяжной прыжок", за ней — "Контрасты", "Льдинка", "Маленькая женщина". Эти работы обозначили стремление артистки соединять эстраду, джаз и поп и искать собственную художественную линию.

Настоящий прорыв произошел в 1996–1997 годах с программой и альбомом "Погода в доме", над которыми Долина работала с Русланом Горобцом и Михаилом Таничем. Тираж превысил миллион копий, а заглавная композиция стала визитной карточкой певицы. Позже она вспоминала, что этот этап научил иначе относиться к драматургии песни: важно не только мастерство голоса, но и внутренняя линия истории. Хиты "Стена", "Ресторан", "Дельтаплан" закрепили ее присутствие на телеэкранах и в радиоэфире.

В 2002 году певица вновь обратилась к джазу — программа "Carnival of Jazz" с биг-бэндом Игоря Бутмана превратилась в двойной альбом. В 2008-м Долина выпустила англоязычный альбом "Hollywood Mood", спродюсированный джазовым музыкантом Джорджем Дюком.

В 2025 году вышел двойной альбом "Будь со мной", где присутствуют дуэты с Григорием Лепсом и Филиппом Киркоровым.

Сегодня молодое поколение исполнителей и критики часто называют Ларису Долину примером сценического темперамента, профессиональной дисциплины и внимания к репертуару. Ее стиль строится не на хитах, а на создании собственных концертных миров.

Карьера в кино

Карьера Ларисы Долиной на экране стала естественным продолжением ее основной деятельности. Первое появление в кино связано с музыкой: песня "Три белых коня" для новогодней картины "Чародеи" (1982) стала чрезвычайно популярной.

В это же время Долина получила и роль в мюзикле "Мы из джаза" (1983), где сыграла Клементину. В конце 1980-х ее вокал нередко становился частью экранных образов — например, в ленте "Человек с бульвара Капуцинов", где она озвучивала героиню Диану Литтл.

Долина регулярно записывала саундтреки, выступала в музыкальных фильмах и появлялась в небольших ролях, где ее голос использовался как выразительный элемент драматургии. В профильных базах числятся десятки таких работ, дополняющих сценическую биографию.

Телевидение

На телевидении Лариса Долина неоднократно появлялась как гость и член жюри различных проектов: шоу "Дуэты", "Три аккорда", "Маска", "Универсальный артист" — это лишь часть ее экранных образов. Телевизионный формат дал ей возможность показать себя не только как певицу, но и как персонажа публичного диалога.

Дискография

1983 — "Две мечты";

1986 — Музыка к кинофильму "Танцплощадка";

1986 — "Песня Нептуна" (песни из кинофильма "Танцплощадка");

1986 — "Затяжной прыжок";

1988 — "Карточный домик";

1989 — "Новый день";

1990 — "Желтый дьявол";

1993— "Льдинка";

1993 — "Прости меня";

1994 — "Привыкай к Ларисе Долиной";

1995 — "Долина в долине страстей";

1996 — "Прощай"… нет "До свидания";

1997 — "Погода в доме";

1998 — "Счастливая доля";

1999 — "Певица и музыкант";

2000 — "Эпиграф";

2000— "По-новому жить";

2002 — "Carnival of Jazz";

2003 — "Острова любви";

2004 — "Оттепель";

2006 — "Обожженная душа";

2008 — "Hollywood Mood";

2009 — "Carnival of Jazz-2: No comments";

2010 — "Route 55";

2012 — "LARISA";

2015 — "Снимем маски, господа".

Лучшие песни Ларисы Долиной

"Капкан";

"Тройка";

"Погода в доме";

"Гимн#МыВместе";

"Билась в твое сердце";

"Россия";

"По встречной";

"Три белых коня";

"В кейптаунском порту…";

"Девочка моя".

Фильмография

1978 — "Бархатный сезон" — певица;

1983 — "Мы из джаза" — Клементина Фернандес, кубинская певица;

1989 — "Сувенир для прокурора" — певица Лариса;

1997 — "Новейшие приключения Буратино" — черепаха Тортилла;

2002 — "Золушка" — фея-крестная;

2007 — Лузер — Лариса Долина (камео);

2003 — "С Новым годом! С новым счастьем!" — Аэлита Ивановна / Лариса Долина;

2017 — "Жги!" — камео

Педагогика и общественная деятельность

В 2016 году Лариса Долина стала заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения МГИК. Многие ее студенты появлялись в телевизионных проектах и конкурсах.

Артистка участвует в общественных и культурных советах, в том числе в Совете при Президенте РФ по культуре и искусству, и с 2003 года состоит в партии "Единая Россия".

Награды и признание

Лариса Долина — многократный лауреат профессиональных премий: "Овация", "Золотой граммофон", “Песня года”.

В 1998 году ей было присвоено почетное звание "Народная артистка Российской Федерации" — знак признания заслуг и вклада в музыкальную культуру.

Также она кавалер орденов Почета (2005), Дружбы (2018) и За заслуги перед Отечеством IV степени (2025).

Личная жизнь

Первым мужем Ларисы Долиной был джазовый музыкант и дирижер Анатолий Миончинский. В браке, заключенном в конце 1970-х, родилась дочь Ангелина. Примерно через 7 лет этот союз завершился разводом.

Рождение дочери стало для певицы внутренней опорой. При всех профессиональных нагрузках она старалась уделять Ангелине максимум внимания. Повзрослев, девушка выбрала юридическую профессию и занялась бизнесом. Позже в семье появилась внучка Александра Миончинская.

После развода певица почти на 11 лет связала жизнь с бас-гитаристом Виктором Митязовым. Отношения, начавшиеся в 1987 году, проходили в условиях гастрольного темпа и плотного графика, что часто становилось источником напряжения.

В конце 1990-х мужем Ларисы Долиной стал бас-гитарист и продюсер Илья Спицын. Брак казался гармоничным: супруг включился в продюсирование ее проектов и стал частью творческой команды. Однако эта история завершилась в 2016 году.

Позднее певица говорила, что не стремится снова выходить замуж: сейчас ее мир строится вокруг работы, дочери и внучки.

Скандалы

Лариса Долина несколько раз оказывалась участницей конфликтов и скандальных ситуаций.

Конфликт с Валей Карнавал

Одним из заметных публичных эпизодов стал конфликт с блогершей и певицей Валей Карнавал (karna.val). Спор начался в эфире развлекательного шоу и быстро превратился в медийную полемику. Долина критиковала молодую исполнительницу за отсутствие профессионального вокального образования и искусственность сценического образа. В соцсетях эти слова вызвали волну обсуждений и поддержку в адрес Карнавал.

История стала частью более широкого спора о роли академической школы и новых цифровых форматов в музыке. Долина выступала за традиционное образование и профессиональные стандарты, а молодые артисты ссылались на свежие формы и вирусность. Конфликт получил продолжение в клипе Долиной "Мураши по коже", где появились намеки на ситуацию. Со временем напряжение сошло на нет: стороны публично примирились и выходили на сцену вместе.

"Эффект Долиной": скандал с квартирой

Летом 2024 года имя Ларисы Долиной оказалось в центре внимания из-за истории с недвижимостью. Певица продала квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Позже артистка заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили ее, будто она участвует в спецоперации по разоблачению преступной группы.

Следствие подтвердило версию о мошенничестве, и к концу 2025 года несколько фигурантов получили реальные сроки — вплоть до семи лет. Суд признал сделку недействительной и вернул Долиной ее жилье, но покупательница квартиры, заплатившая крупную сумму, осталась ни с чем. Эта коллизия вызвала широкую дискуссию, породив выражение "эффект Долиной".

Юристы подчеркивают, что при такой "односторонней реституции" добросовестный приобретатель теряет и квартиру, и деньги, а зачастую остается с неподъемным ипотечным кредитом на руках.

После судебного решения мошенники быстро сориентировались и запустили так называемые “бабушкины схемы”. Как поясняют юристы, их суть заключается в том, что махинаторы в сговоре с пожилыми продавцами недвижимости создают видимость законной сделки, добросовестный покупатель платит деньги, а сделка затем оспаривается в суде под предлогом влияния мошенников.

“Кейс Долиной” стал частью большого разговора о том, как защищать добросовестных покупателей и предотвращать подобные схемы. Дело обсуждали в медиа, в парламенте, а вокруг самой певицы возникла сложная репутационная ситуация: некоторые площадки замораживают концерты, опасаясь скандала.

Пользователи интернета отреагировали с фантазией, выдав гигантскую порцию мемов, а у дома в Хамовниках появилась “стена Долиной”.

Решение Верховного суда

16 декабря 2025 года Верховный суд отменил предыдущие решения по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной, признав право собственности за Полиной Лурье.

Певице отказали в оспаривании сделок.

Вопрос о выселении Долиной и ее внучки направили на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию.

25 декабря Мосгорсуд выселил Долину из квартиры. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.