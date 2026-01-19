https://ria.ru/20260119/dnepropetrovsk-2068858308.html
В Павлограде прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в городе Павлограде в Днепропетровской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.01.2026
в мире
павлоград
днепропетровская область
украина
