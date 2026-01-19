Диас извинился за незабитый пенальти в финале Кубка Африки

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Марокко по футболу Браим Диас извинился перед болельщиками национальной команды за нереализованный пенальти в концовке второго тайма финального матча Кубка Африки против сенегальцев.