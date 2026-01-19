Диас извинился за незабитый пенальти в финале Кубка Африки

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Марокко по футболу Браим Диас извинился перед болельщиками национальной команды за нереализованный пенальти в концовке второго тайма финального матча Кубка Африки против сенегальцев.
Финал турнира состоялся в воскресенье и завершился победой сенегальцев в дополнительное время со счетом 1:0. На 24-й компенсированной ко второму тайму минуте Диас пробил "паненкой" пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди. Перед назначением 11-метрового удара игроки сборной Сенегала не согласились с решением арбитра и по команде тренера Папа Тьява ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул Садио Мане, который затем был признан лучшим игроком турнира.
"У меня болит душа. Я мечтал об этом титуле благодаря всей той любви, которую вы мне подарили, каждому сообщению, каждому проявлению поддержки, которые заставили меня почувствовать, что я не одинок. Я боролся изо всех сил, в первую очередь всем сердцем. Вчера я потерпел неудачу, беру на себя всю ответственность и от всего сердца приношу свои извинения. Мне потребуется время, чтобы восстановиться, потому что эта рана заживает нелегко, но я постараюсь. Не ради себя, а ради всех, кто верил в меня, и ради всех, кто страдал вместе со мной. Я буду двигаться вперед, пока однажды не смогу вернуть вам всю эту любовь и стать гордостью для своего марокканского народа", - написал Диас в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сборная Сенегала завоевала трофей во второй раз в истории. Марокканцы выигрывали Кубок африканских наций в 1976 году.