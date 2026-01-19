Рейтинг@Mail.ru
Диас извинился за незабитый пенальти в финале Кубка Африки
Футбол
 
18:56 19.01.2026
Диас извинился за незабитый пенальти в финале Кубка Африки
футбол
сенегал
марокко
браим диас
эдуар менди
россия
садио мане
реал мадрид
сенегал
марокко
россия
сенегал, марокко, браим диас, эдуар менди, россия, садио мане, реал мадрид
Футбол, Сенегал, Марокко, Браим Диас, Эдуар Менди, Россия, Садио Мане, Реал Мадрид
Диас извинился за незабитый пенальти в финале Кубка Африки

© Фото : Пресс-служба ФК "Реал Мадрид"Полузащитник "Реала" Браим Диас
Полузащитник Реала Браим Диас - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Реал Мадрид"
Полузащитник "Реала" Браим Диас. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Марокко по футболу Браим Диас извинился перед болельщиками национальной команды за нереализованный пенальти в концовке второго тайма финального матча Кубка Африки против сенегальцев.
Финал турнира состоялся в воскресенье и завершился победой сенегальцев в дополнительное время со счетом 1:0. На 24-й компенсированной ко второму тайму минуте Диас пробил "паненкой" пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди. Перед назначением 11-метрового удара игроки сборной Сенегала не согласились с решением арбитра и по команде тренера Папа Тьява ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул Садио Мане, который затем был признан лучшим игроком турнира.
"У меня болит душа. Я мечтал об этом титуле благодаря всей той любви, которую вы мне подарили, каждому сообщению, каждому проявлению поддержки, которые заставили меня почувствовать, что я не одинок. Я боролся изо всех сил, в первую очередь всем сердцем. Вчера я потерпел неудачу, беру на себя всю ответственность и от всего сердца приношу свои извинения. Мне потребуется время, чтобы восстановиться, потому что эта рана заживает нелегко, но я постараюсь. Не ради себя, а ради всех, кто верил в меня, и ради всех, кто страдал вместе со мной. Я буду двигаться вперед, пока однажды не смогу вернуть вам всю эту любовь и стать гордостью для своего марокканского народа", - написал Диас в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сборная Сенегала завоевала трофей во второй раз в истории. Марокканцы выигрывали Кубок африканских наций в 1976 году.
Болельщики махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Футбол Сенегал Марокко Браим Диас Эдуар Менди Россия Садио Мане Реал Мадрид
 
