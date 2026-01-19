Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу Буйнакского района Дагестана заподозрили в мошенничестве
15:32 19.01.2026
Экс-главу Буйнакского района Дагестана заподозрили в мошенничестве
Экс-главу Буйнакского района Дагестана заподозрили в мошенничестве
Экс-главу Буйнакского района Дагестана заподозрили в мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Задержанный бывший глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев подозревается в мошенничестве, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник в правоохранительных органах Дагестана РИА Новости рассказали о задержании Ханмурзаева по делу, которое связано с экономическими преступлениями.
"Вчера в аэропорту Махачкалы задержали экс-главу Буйнакского района Уллубия Ханмурзаева… Ему инкриминируют часть 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), с чем он не согласен", – написал Хадулаев.
