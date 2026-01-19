https://ria.ru/20260119/dagestan-2068788670.html
В Дагестане задержали бывшего главу одного из районов
В Дагестане задержали бывшего главу одного из районов
Задержан бывший глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 19.01.2026
Бывший глава Буйнакского района Дагестана Ханмурзаев задержан