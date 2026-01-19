Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали бывшего главу одного из районов
13:46 19.01.2026
В Дагестане задержали бывшего главу одного из районов
Задержан бывший глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 19.01.2026
происшествия, буйнакский район, республика дагестан, министерство обороны рф (минобороны рф)
В Дагестане задержали бывшего главу одного из районов

Бывший глава Буйнакского района Дагестана Ханмурзаев задержан

© Фото : Буйнакский район/ВКонтактеУллубий Ханмурзаев
© Фото : Буйнакский район/ВКонтакте
Уллубий Ханмурзаев. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Задержан бывший глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Ханмурзаев задержан. Предварительно, дело связано с экономическими преступлениями", – сказал собеседник агентства.
Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.
В мае прошлого года Ханмурзаев объявил в своем Telegram-канале, что принял решении заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону проведения СВО, "чтобы совместно с другими выполнить задачи, поставленные Верховным главнокомандующим". В ноябре он был отправлен в отставку решением районного собрания депутатов.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО
5 июля 2025, 17:53
 
