Рейтинг@Mail.ru
После сильнейшей вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
23:13 19.01.2026 (обновлено: 23:45 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/burya-2068911739.html
После сильнейшей вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря
После сильнейшей вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 19.01.2026
После сильнейшей вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря
После сильнейшей в новом году вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря со средним индексом геомагнитной активности, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T23:13:00+03:00
2026-01-19T23:45:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
космос
космос - риа наука
солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20260113/magnitnye-buri-v-yanvare-2026-2067561995.html
https://ria.ru/20260119/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
космос
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука, космос, космос - риа наука, солнце, институт космических исследований, вспышки на солнце , россия, общество, здоровье - общество
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука, Космос, Космос - РИА Наука, Солнце, Институт космических исследований, Вспышки на Солнце , Россия, Общество, Здоровье - Общество
После сильнейшей вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. После сильнейшей в новом году вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря со средним индексом геомагнитной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Накануне произошла первая в 2026-м вспышка, которой присвоили балл Х1.95. В лаборатории сообщили, что выброшенная плазма дойдет до Земли в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Магнитные бури в январе: прогноз, расписание по дням и часам
13 января, 12:31
Кроме того, во второй половине дня в понедельник Лаборатория солнечной астрономии опубликовала графики геомагнитной активности и скорости солнечного ветра, по которым было видно, что эти параметры снижаются. Ученые сравнили такую обстановку в околоземном пространстве с затишьем перед бурей.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Вчера, 12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеНаукаКосмосКосмос - РИА НаукаСолнцеИнститут космических исследованийВспышки на СолнцеРоссияОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала