На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ученые прогнозируют магнитные бури уровня G3/G4 на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце, Ученые прогнозируют магнитные бури уровня G3/G4 на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

« "Предварительно, придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4. Нижняя граница зоны полярных сияний — до 50 градусов", — говорится в сообщении.

Согласно таблице на сайте лаборатории, G3 — сильная буря, а G4 — очень сильная.

В другом сообщении уточняется, что взрыв на Солнце "довольно крупный", в него была вовлечена вся центральная область звезды — "около полумиллиона километров".

Также ученые опубликовали более полное видео произошедшей на Солнце X-вспышки. Согласно описанию, горизонтальный размер на изображении — 450 тысяч километров, "в 35 раз больше диаметра Земли".

В воскресенье вечером в лаборатории сообщили о первой в 2026 году вспышке высшего класса Х на Солнце. Событие произошло в области 4341, в центре видимого солнечного диска напротив Земли . Оно достигло максимума в 21:09 мск, вспышке присвоили класс X1.95 — более сильная последний раз была 14 ноября.

Как сообщал РИА Новости руководитель лаборатории Сергей Богачев, несмотря на спад солнечной активности, в 2026-м сохранится возможность рекордных вспышек. С начала года уже произошли несколько сильных явлений класса М.