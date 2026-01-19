На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ученые прогнозируют магнитные бури уровня G3/G4 на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.
«
"Предварительно, придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4. Нижняя граница зоны полярных сияний — до 50 градусов", — говорится в сообщении.
Согласно таблице на сайте лаборатории, G3 — сильная буря, а G4 — очень сильная.
В другом сообщении уточняется, что взрыв на Солнце "довольно крупный", в него была вовлечена вся центральная область звезды — "около полумиллиона километров".
Также ученые опубликовали более полное видео произошедшей на Солнце X-вспышки. Согласно описанию, горизонтальный размер на изображении — 450 тысяч километров, "в 35 раз больше диаметра Земли".
Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года
16 января, 11:19
В воскресенье вечером в лаборатории сообщили о первой в 2026 году вспышке высшего класса Х на Солнце. Событие произошло в области 4341, в центре видимого солнечного диска напротив Земли. Оно достигло максимума в 21:09 мск, вспышке присвоили класс X1.95 — более сильная последний раз была 14 ноября.
Как сообщал РИА Новости руководитель лаборатории Сергей Богачев, несмотря на спад солнечной активности, в 2026-м сохранится возможность рекордных вспышек. С начала года уже произошли несколько сильных явлений класса М.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.