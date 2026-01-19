Лондон лишил гражданства бывшего полицейского, переехавшего в Россию

ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Бывший британский полицейский Марк Буллен, переехавший в Россию более 10 лет назад, заявил, что власти Великобритании лишили его гражданства страны, не объяснив причину.

"В октябре я получил электронное письмо от министра внутренних дел, в котором говорилось, что мое гражданство аннулируется. Не было никаких объяснений, не были предоставлены никакие доказательства", - заявил Буллен в интервью телеканалу RT.