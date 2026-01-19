Рейтинг@Mail.ru
Лондон лишил гражданства бывшего полицейского, переехавшего в Россию - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/britaniya-2068838115.html
Лондон лишил гражданства бывшего полицейского, переехавшего в Россию
Лондон лишил гражданства бывшего полицейского, переехавшего в Россию - РИА Новости, 19.01.2026
Лондон лишил гражданства бывшего полицейского, переехавшего в Россию
Бывший британский полицейский Марк Буллен, переехавший в Россию более 10 лет назад, заявил, что власти Великобритании лишили его гражданства страны, не объяснив РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:47:00+03:00
2026-01-19T16:47:00+03:00
в мире
россия
санкт-петербург
великобритания
юлия скрипаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20251111/finlyandiya-2054224684.html
https://ria.ru/20260105/rezhisser-2066414611.html
https://ria.ru/20251020/britaniya-2049286357.html
россия
санкт-петербург
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкт-петербург, великобритания, юлия скрипаль
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Великобритания, Юлия Скрипаль
Лондон лишил гражданства бывшего полицейского, переехавшего в Россию

Переехавший в РФ из Британии Буллен заявил, что Лондон лишил его гражданства

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Бывший британский полицейский Марк Буллен, переехавший в Россию более 10 лет назад, заявил, что власти Великобритании лишили его гражданства страны, не объяснив причину.
"В октябре я получил электронное письмо от министра внутренних дел, в котором говорилось, что мое гражданство аннулируется. Не было никаких объяснений, не были предоставлены никакие доказательства", - заявил Буллен в интервью телеканалу RT.
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-депутат парламента Финляндии подал заявление об убежище в России
11 ноября 2025, 15:37
По его словам, перед этим его задержали на насколько часов в аэропорте Лутон, где допрашивали о его жизни в России и его личных убеждениях.
"В прошлом году я приехал в Англию, что я обычно делал раз в год, чтобы навестить семью и друзей. Когда самолет приземлился в Лутоне, меня задержали, когда я выходил из самолета. Пять человек, которые отказались назвать себя, удерживали меня рамках закона о терроризме. Сначала они провели меня через паспортный контроль, без наручников, но удерживая меня. Они изъяли мои вещи, а затем допрашивали меня в течение четырех часов, отказывая мне в юридическом представительстве, отказываясь представиться. Они засыпали меня нелепыми вопросами о моей жизни в России, о моих убеждениях, о том, что я думаю о некоторых вещах в России", - добавил он.
По словам Буллена, задержавшие его люди, в частности, хотели узнать его мнение об инциденте в Солсбери с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. После этого его отпустили, забрав все электронные приборы. После визита в Британию Буллен вернулся в Россию, а почти год спустя получил извещение о лишении гражданства.
Снежный покров в горах Ялты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
5 января, 01:18
"Я понятия не имею, что, по их мнению, я сделал. Я семейный человек, у меня четверо детей. Я работаю в футбольной индустрии в России. Меня интересуют только Россия и футбол. Я был довольно активен в британском сообществе здесь, в Санкт-Петербурге. Но я не могу сказать вам, почему они это сделали. Мне это кажется странным, и все, с кем я говорил, считают, что это нелепо и смешно", - заключил он.
Как сообщалось ранее в британских СМИ, Буллен, который родом из Брэкнелла в графстве Беркшир, 11 лет проработал в полиции графства Хартфордшир. Буллен владеет русским языком и во время работы в полиции написал учебное пособие по преступности в России. В 2014 году он переехал в РФ, где работает в пиар-команде футбольного клуба "Зенит" и проживает в Санкт-Петербурге с четырьмя детьми.
Британский депутат и телеведущий Джордж Гэллоуэй - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться на родину
20 октября 2025, 09:13
 
В миреРоссияСанкт-ПетербургВеликобританияЮлия Скрипаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала