https://ria.ru/20260119/bpla-2068687542.html
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о росте спроса на БПЛА в мире
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о росте спроса на БПЛА в мире - РИА Новости, 19.01.2026
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о росте спроса на БПЛА в мире
Мировой спрос на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вырастет к 2030 году на 120%, на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) – на 400%, заявил... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:38:00+03:00
2026-01-19T07:38:00+03:00
2026-01-19T07:38:00+03:00
оаэ
абу-даби
александр михеев
рособоронэкспорт
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055418044_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a5066e437c70e4637fd7af4d508eaf13.jpg
https://ria.ru/20260119/mikheev-2068687125.html
оаэ
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055418044_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b0c9522fcaa221cb5168e19318c671d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, абу-даби, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех
ОАЭ, Абу-Даби, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о росте спроса на БПЛА в мире
"Рособоронэкспорт": мировой спрос на БПЛА вырастет к 2030 году на 120%