Глава "Рособоронэкспорта" заявил о росте спроса на БПЛА в мире - РИА Новости, 19.01.2026
07:38 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/bpla-2068687542.html
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о росте спроса на БПЛА в мире
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о росте спроса на БПЛА в мире - РИА Новости, 19.01.2026
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о росте спроса на БПЛА в мире
Мировой спрос на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вырастет к 2030 году на 120%, на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) – на 400%, заявил... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:38:00+03:00
2026-01-19T07:38:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055418044_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a5066e437c70e4637fd7af4d508eaf13.jpg
https://ria.ru/20260119/mikheev-2068687125.html
оаэ, абу-даби, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех
ОАЭ, Абу-Даби, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о росте спроса на БПЛА в мире

"Рособоронэкспорт": мировой спрос на БПЛА вырастет к 2030 году на 120%

© Фото : ГК "Беспилотные системы"Российский дрон Supercam S180 на выставке Dubai Airshow-2025 в ОАЭ
Российский дрон Supercam S180 на выставке Dubai Airshow-2025 в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : ГК "Беспилотные системы"
Российский дрон Supercam S180 на выставке Dubai Airshow-2025 в ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мировой спрос на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вырастет к 2030 году на 120%, на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) – на 400%, заявил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев накануне выставки UMEX&SimTEX 2026 в ОАЭ.
"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые организует единую российскую экспозицию на международной выставке и конференции по беспилотным системам и тренажерам UMEX&SimTEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах. На мероприятии, которое пройдет с 20 по 22 января 2026 года в Абу-Даби, спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области БПЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств.
"По нашим прогнозам, спрос на БПЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы – на 400%", – прокомментировал мировой спрос Михеев.
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал об экспортных контрактах на дроны
ОАЭАбу-ДабиАлександр МихеевРособоронэкспортРостех
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
