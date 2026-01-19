ПВО сбила 24 беспилотника в Воронежской области

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 24 беспилотника над тремя районами и одним городским округом Воронежской области, Средства ПВО уничтожили 24 беспилотника над тремя районами и одним городским округом Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Ранее глава региона объявлял о непосредственной угрозе атаки БПЛА в Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах Воронежской области, а также об опасности атаки БПЛА, объявленной 18 января на всей территории региона.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата", - написал Гусев в своем Telegram-канале.