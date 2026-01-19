https://ria.ru/20260119/bespilotniki-2068684489.html
ПВО сбила 24 беспилотника в Воронежской области
Средства ПВО уничтожили 24 беспилотника над тремя районами и одним городским округом Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T06:41:00+03:00
2026-01-19T06:41:00+03:00
2026-01-19T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
борисоглебск
александр гусев (губернатор)
воронежская область
воронеж
борисоглебск
происшествия, воронежская область, воронеж, борисоглебск, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Борисоглебск, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО за ночь уничтожили 24 БПЛА над Воронежской областью
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Средства ПВО уничтожили 24 беспилотника над тремя районами и одним городским округом Воронежской области, сообщил
губернатор Александр Гусев.
Ранее глава региона объявлял о непосредственной угрозе атаки БПЛА в Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах Воронежской области, а также об опасности атаки БПЛА, объявленной 18 января на всей территории региона.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, отменили опасность атаки БПЛА в регионе, уточнил Гусев.