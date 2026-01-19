Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
Теннис
 
13:11 19.01.2026
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга Андреева, получившая от организаторов восьмой номер посева, обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счетом 4:6, 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
19 января 2026 • начало в 11:10
Завершен
Донна Векич
1 : 26:43:60:6
Мирра Андреева
Во втором круге соперницей Андреевой станет гречанка Мария Саккари. Лучшим результатом 18-летней россиянки на Australian Open является выход в 1/8 финала турнира (2024, 2025 года).
