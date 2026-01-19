https://ria.ru/20260119/andreeva-2068774815.html
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
теннис
спорт
россия
австралия
мельбурн
australian open
донна векич
мирра андреева
россия
австралия
мельбурн
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
