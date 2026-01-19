Рейтинг@Mail.ru
"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 19.01.2026 (обновлено: 18:57 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/alyans-2068874387.html
"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа
"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа - РИА Новости, 19.01.2026
"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа
В Евросоюзе рассматривают создание нового военного альянса с Украиной, но без участия США, пишет Politico. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:39:00+03:00
2026-01-19T18:57:00+03:00
в мире
украина
сша
франция
владимир зеленский
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103037/91/1030379116_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5d6d464e3f6cbd291905938aa220cfb1.jpg
https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068852528.html
https://ria.ru/20260119/putin-2068821343.html
https://ria.ru/20260119/nato-2068851639.html
украина
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103037/91/1030379116_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_481a291ad8510c927fcb935f31bc6386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, франция, владимир зеленский, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, США, Франция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа

Politico: в ЕС обсуждают создание нового военного альянса с Украиной и без США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Евросоюзе рассматривают создание нового военного альянса с Украиной, но без участия США, пишет Politico.
"Этот формат (так называемая "коалиция желающих" — Прим. ред.) потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. <…> В переписке с лидерами "Вашингтонской группы" также фигурирует Владимир Зеленский, что добавляет еще одну интригующую идею. Украина, безусловно, является самой милитаризированной страной среди представленных. <…> Если включить в расчет военную мощь Украины, а также Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила "коалиции желающих" окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства", — говорится в материале.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"На Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии
Вчера, 17:35
По словам автора публикации, дискуссии о новой архитектуре безопасности в Европе "должны состояться, и как можно скорее".
Ранее Politico сообщило, что лидеры европейских стран ведут дискуссии в групповом чате, обсуждая последние действия президента США Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Попросите Путина". В ЕС сделали заявление о торговой войне с США
Вчера, 15:34
Отмечалось, что в чате "постоянно пишут друг другу" британский премьер-министр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони. За последний год у них появилась привычка обмениваться сообщениями каждый раз, когда Трамп делает что-то "дикое и, вероятно, разрушительное".
По информации издания, эту "неформальную, но активную структуру" назвали "Вашингтонской группой" после того, как несколько европейских лидеров приезжали вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом в августе прошлого года. Глава киевского режима тоже общается с участниками "Вашингтонской группы" в чатах.
Ранее крупнейшая партия ЕвропарламентаЕвропейская народная партия, за которой стоит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — заявила, что отношения ЕС с США находятся на самом низком уровне за всю историю.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Эстонии заявили, что НАТО сейчас находится в самом уязвимом состоянии
Вчера, 17:31
 
В миреУкраинаСШАФранцияВладимир ЗеленскийДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала