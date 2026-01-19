"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа

По информации издания, эту "неформальную, но активную структуру" назвали "Вашингтонской группой" после того, как несколько европейских лидеров приезжали вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом в августе прошлого года. Глава киевского режима тоже общается с участниками "Вашингтонской группы" в чатах.