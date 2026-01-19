"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Евросоюзе рассматривают создание нового военного альянса с Украиной, но без участия США, пишет Politico.
"Этот формат (так называемая "коалиция желающих" — Прим. ред.) потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. <…> В переписке с лидерами "Вашингтонской группы" также фигурирует Владимир Зеленский, что добавляет еще одну интригующую идею. Украина, безусловно, является самой милитаризированной страной среди представленных. <…> Если включить в расчет военную мощь Украины, а также Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила "коалиции желающих" окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства", — говорится в материале.
По словам автора публикации, дискуссии о новой архитектуре безопасности в Европе "должны состояться, и как можно скорее".
Ранее Politico сообщило, что лидеры европейских стран ведут дискуссии в групповом чате, обсуждая последние действия президента США Дональда Трампа.
Отмечалось, что в чате "постоянно пишут друг другу" британский премьер-министр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони. За последний год у них появилась привычка обмениваться сообщениями каждый раз, когда Трамп делает что-то "дикое и, вероятно, разрушительное".
По информации издания, эту "неформальную, но активную структуру" назвали "Вашингтонской группой" после того, как несколько европейских лидеров приезжали вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом в августе прошлого года. Глава киевского режима тоже общается с участниками "Вашингтонской группы" в чатах.
Ранее крупнейшая партия Европарламента — Европейская народная партия, за которой стоит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — заявила, что отношения ЕС с США находятся на самом низком уровне за всю историю.