В Воронеже умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Акулов

Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Воронежа Николай Акулов, ушел из жизни на 98-м году, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 19.01.2026
