В Воронеже умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Акулов - РИА Новости, 19.01.2026
19:52 19.01.2026
В Воронеже умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Акулов
В Воронеже умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Акулов
Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Воронежа Николай Акулов, ушел из жизни на 98-м году, сообщил мэр Сергей Петрин.
воронеж, общество, великая отечественная война (1941-1945), россия
Воронеж, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
В Воронеже умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Акулов

В Воронеже на 98-м году умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Акулов

ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Воронежа Николай Акулов, ушел из жизни на 98-м году, сообщил мэр Сергей Петрин.
«
"Ушел из жизни почетный гражданин Воронежа Николай Сергеевич Акулов. За 98 лет он успел пройти Великую Отечественную войну, отслужив в Челябинской запасной стрелковой дивизии. После началась служба в 360-й роте отдельной Правительственной связи. За службу получил целый ряд наград. Вернувшись в родной Воронеж, он до пенсии проработал в городском управлении связи", - сообщил Петрин в своём Telegram-канале.
Мэр рассказал, что в прошлом году он был в гостях у Николая Акулова, когда поздравлял его с присвоением звания Почетного гражданина.
"Выражаю соболезнования родным и близким Николая Сергеевича", - сказал Петрин.
 
