В новосибирском Академгородке частично пропал свет
Крупную аварию на электроподстанции с отключением света устраняют энергетики в новосибирском Академгородке, сообщили РИА Новости в министерстве ЖКХ и энергетики РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:05:00+03:00
происшествия
новосибирск
российская академия наук
новосибирск
происшествия, новосибирск, российская академия наук
Происшествия, Новосибирск, Российская академия наук
